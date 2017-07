Agentiile de turism se intrec in ultimul timp in oferte inedite pentru a descoperi Romania, tendinta evidenta mai ales in acest sezon, cand circuitele culturale organizate intr-o maniera moderna, plimbarile turistice cu trenul in Transilvania, tururile la crame si podgorii sau pachetele pentru tot mai numeroasele concerte sau festivaluri din tara devin tot mai cunoscute pentru turistii romani si straini.

Turoperatorii si specialistii in domeniu spun astfel de oferte indica faptul ca, in ultimii ani, turistii au recapatat increderea in Romania ca destinatie de vacanta si pun evolutia mai ales pe seama unei schimbari de generatii active in materie de calatorii. Circuitele culturale reprezinta, de altfel, principalul produs turistic pentru care vin turistii straini in Romania. Saptamana aceasta, Corali Holidays, unul dintre principalii turoperatori specializati pe transport cu autocarul din Romania, a anuntat ca va introduce circuite turistice dedicate Romaniei, scrie News.ro.

Primul este “Incursiune culturala in Transilvania” si va avea loc in perioada 4-8 octombrie, iar traseul va include Cisnadie, Rasinari, Hunedoara, Deva, Tebea, Oradea, Cluj Napoca, Turda, Alba Iulia si Sibiu. Printre obiectivele turistice vizitate se vor numara manastirea Cozia, biserica fortificata din Cisnadie, Castelul Corvinilor din Hunedoara, Cetatea Devei, cimitirul eroilor si Gorunul lui Horea din Tebea, centrul istoric al Oradei, aqua park-ul Nymphaea din Oradea, Catedrala Sf. Mihail din Cluj-Napoca, salina Turda, cetatea Alba Carolina din Alba Iulia si centrul istoric al Sibiului.

Pentru acest circuit, tariful este de 690 de lei locul in camera dubla si include patru nopti de cazare cu mic dejun la hoteluri de trei si patru stele si transport cu autocarul. Circuitele culturale sunt alese in general de persoane singure si cupluri trecute de 50 de ani. Foarte putine familii cu copii apeleaza la astfel de pachete turistice, preferand in general circuitele ad-hoc, cu masina personala.

"Circuitele sunt diferite. Turistilor straini le propunem, de exemplu, circuite culturale: Turul Transilvaniei sau al Bucovinei, la culele oltenesti, alta tema este Dracula, trasee in Bucuresti si Delta Dunarii", a declarat presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, proprietarul Paralea 45. Specialistii spun ca romanii au inceput sa redescopere in ultimii ani circuitele culturale si produsele turistice de nisa in propria tara.

"Turistii romani sunt, de ani de zile, adepti ai circuitelor culturale externe, insa, din pacate, circuitele interne intrasera intr-un con de umbra dupa 1990. Se stie ca in vremea comunismului, romanii calatoreau mult prin tara, neavand alte optiuni. Ei bine, in ultimii 10-15 ani, romanii au reinceput sa capete incredere in turismul intern, primele cresteri fiind inregistrate pentru turismul de litoral montan, balnear si rural. Apoi, au inceput sa atraga din ce in ce mai mult orasele turistice ale Romaniei", a explicat consultantul in turism Traian Badulescu.

In prezent, romanii incep sa fie atrasi de circuitele culturale in Transilvania si nordul Moldovei (Bucovina, Neamt, Iasi), de tururile cramelor si podgoriilor, de tururi ale conacelor si culelor din Oltenia sau de castelele din Transilvania. De asemenea, Dunarea atrage din ce in ce mai mult, atat pe partea de turism cultural si istoric, cat si pe partea vitivinicola, pescuit, drumetii si, timid, incep sa-si faca loc si trenurile turistice sau minicroazierele pe Dunare. Un proiect inedit este Transilvania Train, primul concept de tren turistic din Romania, ce va avea loc intre 31 august si 3 septembrie, pe ruta Brasov – Saschiz - Sighisoara – Medias – Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Fagaras.

Turistii vor calatori cu trenul, prin inima Transilvaniei, si vor intra in atmosfera traditiilor si experientelor cu specific transilvanean, se vor bucura de degustari de vin sau pranzuri campenesti in zone cu incarcatura culturala, pana la workshop-uri de tiglarie traditionala, echitatie sau chiar evenimente exclusiviste si rare, cum ar fi concertul Filarmonicii din Sibiu, organizat in Piata Mica din Sibiu sau concertul de orga la Biserica din Sebes. Evenimente precum Festivalul Enescu, Untold, Transilvania International Film Festival (TIFF) sau festivalul de Teatru de la Sibiu au facut posibila cresterea circulatiei turistice de weekend, puncteaza managerul.

Un alt segment turistic care se dezvolta tot mai mult este turismul viticol, ce presupune vizite la crame si degustari de vinuri, dar care se asociaza tot mai mult - asa cum se intampla in Italia sau Franta - cu gastronomia. Aceasta nisa devine din ce in ce mai cunoscuta si solicitata, mai ales ca multi proprietari de crame au investit in facilitati pentru primirea turistilor, care pot gasi cazare si masa si au acces la facilitati de relaxare, pe langa degustari si vizite ghidate in crame.

Nisa turismului viticol este populara printre turistii straini, obisnuiti cu acest segment din alte tari cu traditie in productia de vin. De asemenea, agentia Dante Travel organizeaza tururi turistice avand teme diverse precum "vinurile transilvanene", ce prevede vizite la crame, biserici de lemn si Cimitirul Vesel din Sapanta, ori "Imperiul Habsburgic", ce presupune o calatorie din Viena pana in Transilvania.

Sursa foto: Shutterstock/gpointstudio