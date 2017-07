Daca in Toscana si Bordeaux turismul viticol este un business de sine statator, in Romania este folosit de crame pentru a-si promova si vinde vinul direct catre turisti. Explicatia este simpla: turismul viticol nu este profitabil, spun la unison reprezentantii cramelor.

"Turismul viticol nu aduce bani. Pentru o crama este destul de greu de sustinut. Partea cu turismul este o alta parte a business-ului care necesita implicarea unor resurse umane si facilitati", Adina Vulcan, reprezentant departamentul de marketing la Domeniile Sahateni.

Ea subliniaza ca Domeniile Sahateni este un caz norocos, pentru ca se afla in zona Dealul Mare, unde cramele sunt apropiate una de cealalta si atunci turistii sunt tentati sa plece de acasa pentru a le viziteze. Acelasi lucru nu se intampla si in alte parti.

"Putem spune ca suntem chiar la inceput, pentru ca nu avem foarte multe crame una langa alta. Nu stiu ce se intampla in zona Dragasani sau zona Ploiesti-Mizil, unde sunt foarte multe crame. Parerea mea este ca acolo se poate face un turism extraordinar. Dar nu stiu daca putem povesti despre turism viticol. Programarea cu foarte mult timp inainte face greoaie toata procedura pentru agentiile de turism", se plange directorul general de la crama Villa Vinea, aflata in localitatea Mica din Mures.

Totusi, el este multumit ca are programari la degustari de vin pana in septembrie si ca este un an mai bogat in evenimente decat 2016. De altfel, crama Villa Vinea este vizitata in general in zilele de sambata, cand vin in medie 20 de persoane. In total, pe parcursul unui, 80% din turisti sunt straini - americani, cehi, polonezi, slovaci, italieni. Romanii vin la degustari fara programare, pentru ca trec prin zona sau vin in teambuildinguri.

Degustarile costa de la 40 de lei/persoana, 3 vinuri incluse, 60 lei/persoana cu 5 vinuri si 90 lei de persoana cu 7 vinuri si un pachet extra cu masa (pranz sau cina) 90 lei 5 vinuri si gulas la ceaun.

"Nu castigam bani (n.r. din turism viticol), dar vad asta ca un instrument de promovare", spune si Oliver Bauer, proprietarul cramei Bauer aflata in Dragasani, Valcea. "Sunt putine crame, regiuni ca Toscana sau Bordeaux s-au dezvoltat in sute de ani de zile, iar despre Romania.. multi nici nu stiu ca exista crame si la noi sau ca la noi se produce vin", completeaza Bauer.

Turismul viticol in Romania nu exista. Exista posibilitati, dar romanii nu practica.

La crama sa, unde preturile pentru degustari variaza intre 12 euro si 20 euro in general, dar ajung si la 50-60 euro cu masa completa, vin si turisti din Canada, China sau America de Sud.

In acelasi timp, Adrian Avram, somelier la Crama Rasova (Cernavoda) vine cu o afirmatie transanta: "Turismul viticol in Romania nu exista. Exista posibilitati, dar romanii nu practica. Sa mergi din Bucuresti in Arad este prea departe. Nu suntem intr-atat de indragostiti de vin incat sa facem efortul asta".

El sustine ca in Romania nu exista toate conditiile la un loc: ori nu este cazare, ori crama este prea departe, ori nu sunt alte crame in zona, ori nu sunt drumuri.

Unde poate fi practicat turismul viticol in tara

Numit si oenoturism sau enoturism, acest tip de turism nisat poate fi practicat in 60 de crame din 140, iar o crama primeste in medie 300 de turisti in jumatate de an, cat primeste o crama din SUA intr-un weekend, potrivit CrameRomania.ro, un portal cu crame lansat de Alina Iancu, o antreprenoare pasionata de vin.

Totusi, desi turismul viticol este inca la inceput de drum, vizitarea cramelor in Romania se face mult mai uman, comparativ cu ce se intampla in Toscana, este argumentul Adinei Vulcan de la Domeniile Sahateni.

"In Romania inca ai parte de o abordare mult mai umana decat ce am vazut in strainatate. Pot sa dau exemplu mareata Toscana: lucrurile sunt foarte turistice. Recent am vizitat o crama in Portugalia unde mi-au pus in brate un ghid audio. Partea de atingere umana este complet absenta, pe cand in Romania ai sansa sa iti vorbeasca vinificatorul, cineva care este acolo, care a facut vinul, care stie ce probleme a avut. E mult mai autentic", incheie Vulcan, intr-o nota optimista despre turismul viticol.

Turismul viticol poate fi practicat in mai toate zonele din tara, unde exista crame care pot fi vizitate, si este una dintre cele mai ieftine activitati de weekend, cu preturi de la 29 lei/degustare. In plus, turismul viticol poate fi practicat in orice perioada a anului.

In Romania, sunt inregistrate peste 250 de crame, insa dintre acestea doar 140 produc si vand vin imbuteliat. Totusi, numarul cramelor creste constat cu 5-10 unitati pe an, potrivit Alinei Iancu, fondator CrameRomania.ro si ReVino.ro.

Romania se afla pe locul 13 in topul mondial al celor mai mari producatori de vin, conform datelor preliminare publicate recent de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV).

