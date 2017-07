In perioada 05 – 10.07.2017, reprezentantii Directiei Control din cadrul Ministerului Turismului au efectuat o serie de controale la mai multe unitati de cazare, potrivit unui comunicat al ministerului.

La controalele efectuate s-au constatat numeroase deficiente printre care: fatada deteriorata, mobilier uzat fizic si moral, instalatii si obiecte sanitare din baile aferente spatiilor de cazare uzate si patate, mocheta holurilor de acces catre spatiile de cazare si cea din spatiile de cazare uzata si deteriorata, saltele uzate, deteriorate si patate, tamplaria, feroneria ferestrelor si usile spatiilor de cazare, uzate.

Iata care sunt hotelurile cu nereguli

Hotel National, Mamaia (2 stele)

Hotel Unirea, Mamaia (2 stele)

Hotel Banat, Olimp (2 stele)

Hotel Clabucet, Neptun (2 stele)

Hotel Romanta, Neptun (2 stele)

Hotel Balea, Neptun (2 stele)

Hotel Terra, Neptun (2 stele)

Hotel Caraiman, Neptun (2 stele)

Hotel Craiova, Neptun (2 stele)

Hotel Slatina, Neptun (2 stele)

Hotel Cerna, Baile Herculane (2 stele)

Deficientele mentionate au fost consemnate si in procesele verbale intocmite in anii anteriori, masurile dispuse initial in acestea nefiind respectate.

Conform O.G. nr. 2/ 2001, cap. IV, art. 31 privind caile de atac, impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, reprezentantii unitatilor de cazare pot intocmi plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului verbal.

