"Am ales sa dezvoltam o aplicatie de turism pentru ca am descoperit ca acest domeniu nu reuseste pe deplin sa satisfaca nevoile unei mari mase de oameni care calatoresc. Si ma refer aici la Millennials. Aceasta generatie calatoreste in prezent mai mult decat orice alta generatie de dinaintea ei, asta si datorita liberalizarii granitelor, a zborurilor low cost, a platformelor de genul Airbnb, etc", spune Claudiu Petria (32 ani), unul dintre fondatorii aplicatiei Questo.

Foto: Ovidiu Udrescu

Claudiu Petria, Alex Govoreanu, Tavi Anghelus si Lucian Gruia au lansat aplicatia Questo in mai 2017, dupa ce au analizat sute de aplicatii si ghiduri de turism timp de 5 luni si dupa o investitie de 70.000 euro, bani din economii proprii.

"In acelasi timp, acesti Millennials calatoresc diferit. Nu mai sunt genul care isi aleg un itinerariu bine stabilit care sa le arate top 10 lucruri pe care sa nu le ratezi cand mergi in orasul cutare. Ba din contra, ei cauta experiente, povesti, cauta sa exploreze. Ori in momentul de fata noi consideram ca nu exista nicio platforma care sa ofere asa ceva", continua Petria.

Cum functioneaza aplicatia Questo

Aplicatia contine mai multe trasee (quest-uri) diferite pentru 8 orase din Romania: Bucuresti, Sibiu, Timisoara, Cluj-Napoca, TImisoara, Craiova, Iasi si Sighisoara. Pentru a o folosi, utilizatorii trebuie sa mearga in oras la un punct de start, iar de acolo sa rezolve diferite indicii pentru a descoperi un traseu prin ochii localnicilor. In timpul explorarii, Questo spune povesti despre locurile pe care turistii le vad si le recomanda locuri autentice unde pot manca, bea sau pot face diverse activitati. Pe scurt, aplicatia pune turistii la treaba.

"Pe partea turistica, dar din perspectiva de explorare pe care vrea Questo sa o prezinte, Romania sta foarte bine. Si spun asta pentru ca Romania are foarte multe povesti. Produsul nostru e foarte legat de acest aspect si atunci, ne-am bucurat mult sa vedem ca procesul de a aduna povesti autentice din diferite locuri din Romania decurge destul de usor. Spre exemplu, la Bucuresti am reusit sa depasim peste 500 de povesti adunate. Ori un quest are in jur de 10-15 povesti. Imagineaza-ti cate quest-uri se pot face doar in Bucuresti", spune Claudiu Petria.

Pana acum, 5.000 de oameni au rezolvat 2.000 de trasee din aplicatie. Cei mai multi utilizatori vin din Bucuresti, circa 35%, iar raportat la nationalitate, peste 95% au fost romani.

Questo va avea in curand si trasee pentru Constanta, Targu-Mures si Oradea, iar pana la finalul anului utilizatorii vor gasi quest-uri in alte 11 orase.

Cum aplicatia este gratuita, fondatorii planuiesc sa scoata bani din crearea altor trasee mai complexe contracost, din crearea de experiente pentru branduri din Romania, lansare de produse in aplicatie si din experiente digitale in teambuilding-uri cumparate de companii de training.

Sursa foto: Antonio Guillem/Shutterstock.com