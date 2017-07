Mohammad Murad, patronul lantului hotelier Phoenicia si presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), va deschide oficial marti, 18 iulie, Phoenicia Royal, un hotel de cinci stele situat in cadrul complexului Phoenicia din Mamaia Nord - Navodari.

"Acesta este primul hotel de cinci stele construit in acest an pe litoralul romanesc si unul din cele cateva hoteluri de cinci stele de pe litoral. Investitia se ridica la 7 milioane euro, cu finantare de la banci si din surse proprii", au declarat reprezentantii lantului hotelier, potrivit News.ro.

Noul hotel este structurat in 144 de spatii de cazare, insemnand camere, apartamente si duplexuri cu terase ce depasesc suprafata de 130 metri patrati. Toate spatiile de cazare au finisaje si dotari de lux, adauga acestia. Lantul Phoenicia are deja sapte hoteluri deschise pe litoral, urmand ca anul viitor sa inaugureze alte patru, din care trei sunt in renovare, iar unul este investitie greenfield.

"Anul viitor vom deschide complexul hotelier Belvedere, Amfiteatru si Panoramic in Neptun Olimp, aflate acum in curs de renovare, de trei si patru stele, si Boutique Hotel la Navodari, la anul, care este construit de la zero si se doreste ca standardul sa fie de cinci stele plus", spun reprezentantii lantului Phoenicia.

Acestia subliniaza ca Phoenicia Royal vine sa intregeasca sfera de leisure a grupului hotelier Phoenicia, a carui istorie incepe in 1997, odata cu achizitionarea hotelului Majestic Mamaia. Majoritatea hotelurilor de la mare sunt construite inainte de 1990 si reabilitate ulterior.

Mohammad Murad este cel mai mare investitor de pe litoral si unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din Romania. Pe langa lantul hotelier Phoenicia, familia Murad mai detine lantul de restaurante Spring Time si fabrica de conserve Mandy. Murad are la mare peste 4.000 de locuri de cazare functionale in mai multe hoteluri in Navodari, Mamaia, Jupiter, Olimp si Neptun.

Omul de afaceri a construit in ultimii zece ani mai mult de 2.000 de locuinte in blocuri si vile in Bucuresti si Constanta.