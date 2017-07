Sectorul de plaja din zona Faleza Nord, intins pe o suprafata totala de 22.000 mp si cu o deschidere la mare de 200 metri, este pus la dispozitie de Administratia Bazinala Dobrogea-Litoral pentru activitati terapeutice, organizate de Centrul “Marea Neagra” din Constanta. Parcul terapeutic va cuprinde doua zone de sezlonguri (100 de locuri), doua zone de cearsafuri (1.000 de locuri), rampe de acces, o scena pentru evenimente, gradina senzoriala de relaxare, punct de hidratare, doua locuri de joaca, o zona de stimulare auditiva si una de stimulare vizuala si tactila, o alee senzoriala, un atelier de olarit, scaune mobile plutitoare pentru persoanele cu dizabilitati si un cort de prim ajutor.

Atelierul de olarit este una dintre activitatile terapeutice extrem de utile pentru mobilitatea degetelor si pentru imbunatatirea stabilizarii articulatiilor membrelor superioare. Zona de olarit va fi inconjurata de o alee senzoriala, pe care turistii vor putea merge cu picioarele goale, pe butuci de lemn, rogojina, pietre de rau, scoarta de copac, gazon, boabe de fasole, activitate care sporeste considerabil atentia si satisface nevoia omului de a se contopi cu natura.

Carucioare plutitoare si zone de stimulare auditiva si vizuala

Pentru persoanele cu dificultati locomotorii, organizatorii proiectului vor instala, pe plaja, o rampa de acces dintr-un material special, care le va permite deplasarea cu usurinta. De asemenea, persoanele cu dizabilitati vor beneficia si de 3 carucioare mobile plutitoare, pentru a se bucura de apa marii.

Copiii care prezinta o serie de dificultati la nivel senzorial, vor beneficia de doua zone speciale: de stimulare auditiva (instrumente muzicale adaptate pentru exterior) si de stimulare vizuala si tactila, care le vor oferi acestora posibilitatea de a experimenta lumea inconjuratoare prin cele trei simturi.

Vor alerga 24 de ore, pe nisip, pentru finantarea parcului terapeutic

La inceputul lunii mai (05 si 06 mai 2018), peste 1.500 de oameni vor alerga 24 de ore pe plaja in statiunea Mamaia pentru a promova si pentru a strange fondurile necesare acestui proiect. Psihologul Adrian Gemanaru va organiza a doua editie a evenimentului sportiv “Alerg 24h pentru Autism Marea Neagra”, prin intermediul caruia companiile si organizatiile participante vor avea ocazia de a alatura, in mod direct, acestui concept unic. Practic, municipiul Constanta va fi primul oras din Europa care va dispune de o plaja special amenajata pentru persoanele cu dizabilitati.

„Cei peste 1.000 de participanti inimiosi de la prima editie a evenimentului Alerg 24h ne-au reaprins speranta ca spiritul civic inca nu a murit in Romania, iar oamenii sunt dispusi sa ajute la cresterea calitatii vietii copiilor cu dizabilitati. Mai mult decat atat, speram ca mediul de afaceri din Romania sa manifeste interes si sprijin pentru acest proiect unic in Europa. Necesitatile unei persoane cu handicap, in special daca este copil, sunt enorme, iar noi ne dorim sa le aratam ca nu sunt singuri in aceasta lupta grea spre recuperare. Cum recuperarea pleaca, in primul rand, de la starea de spirit, am proiectat acest sector de plaja cu foarte multe locuri de joaca si spatii in care ei sa se bucure de vara si de mare”, declara psihologul Adrian Gemanaru, presedintele Centrului Terapeutic “Marea Neagra”.

Organizatorii proiectului au sprijinul Administratiei Prezidentiale si Ministerului Mediului

Punerea in aplicare a acestui proiect necesita un buget de aproximativ 100.000 de euro. In acest sens, Centrul “Marea Neagra” din Constanta cere sprijinul oamenilor implicati in turism, al autoritatilor locale, motivand ca proiectul de la malul Marii Negre este unul de interes national, intrucat numarul persoanelor cu handicap reprezinta aproximativ 1 milion de oameni din populatia Romaniei, iar nevoia unui astfel de spatiu dedicat lor este vitala. Pentru implementarea proiectului, Centrul “Marea Neagra” a primit sprijinul Administratiei Prezidentiale si Ministerului Mediului.

Accesul la facilitatile existente vor fi oferite copiilor cu nevoi speciale, persoanelor cu dizabilitati si familiilor acestora cu titlu gratuit.