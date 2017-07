Din OMD vor face parte reprezentanti ai statului, dar si ai unitatilor private de cazare si alimentatie publica, care vor decide impreuna in cadrul organizatiei cum se vor cheltui banii pentru promovarea unei anumite destinatii, potrivit News.ro.

Pana in prezent, aceasta decizie era luata la nivelul primariei sau al consiliului judetean, intrucat destinatia sumelor stranse la nivelul unei primarii sau consiliu judetean din taxa de promovare este decisa de consilieri.

"Prin infiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei (OMD) se urmareste coalizarea organizatiilor si a factorilor interesati pentru dezvoltarea, valorificarea potentialului turistic si coordonarea destinatiei turistice", arata un proiect de Ordonanta publicat in dezbatere de Ministerul Turismului.

Organizatia de Management al Destinatiei (OMD) va fi o entitate cu personalitate juridica, care va include reprezentanti ai autoritatii publice locale din componenta destinatiei, reprezentanti ai organizatiilor/federatiilor patronale din turism, sau reprezentanti ai mediului privat din turism in baza unui parteneriat, "care asigura realizarea politicii de marketing si gestionarea coordonata a componentelor destinatiei in scopul dezvoltarii si valorificarii potentialului turistic al destinatiei".

O destinatie turistica poate fi o unitate administrativ teritoriala (judet, municipiu, oras, comuna) sau parte a unei unitati administrativ teritoriale, in functie de amplasamentul resurselor naturale si antropice, precizeaza autorii documentului.

"Organizatia de Management al Destinatiei va avea ca principala atributie managementul si marketingul regiunii/localitatii ca destinatie integrata de calatorie", se precizeaza in document.

Autorii proiectului de act normativ spun ca, in ultima perioada, industria turismului a suferit schimbari profunde din cauza noilor circumstante ale economiei globale, schimbari ale obiceiurilor consumatorilor, cresterea numarului de companii low cost, dezvoltari ale tehnologiilor etc., ceea ce a pus sub semnul intrebarii modelele traditionale de organizare turistica.

"De aceea, destinatiile turistice trebuie sa treaca de la etapa in care promovarea era unica activitate utilizata in marketing si sa inceapa sa realizeze activitati de planificare strategica de dezvoltare durabila a turismului", se arata in nota de fundamentare.

In Romania trebuie sa se stabileasca un sistem de management integrat al destinatiei, care sa asigure durabilitate, sa aiba rol integrator, sa asigure viziunea de dezvoltare la nivelul unei unitati adiministrativ teritoriale, a regiunii sau a tarii ca destinatie, jucand si rol de coordonator si de suport in dezvoltarea destinatiilor competitive, se subliniaza in proiect.

Ministerul Turismului va asigura realizarea unui sistem de analize, anchete date si indicatori ai evolutiei circulatiei turistilor, la nivel national si la nivel de destinatii turistice (de catre OMD-uri) si comunicarea publica a acestora.

Prin proiectul de Ordonanta a Guvernului se propune totodata definirea notiunilor de centru national sau local de informare si promovare turistica, destinatie turistica organizatie de management al destinatiei, complex hotelier si se propune crearea temeiului legal pentru elaborarea de catre Ministerul Turismului a procedurii de infiintare, functionare, acreditare si reacreditare a organizatiilor de management al destinatiei care se va aproba prin hotarare de Guvern

Proiectul doreste si definirea functiei de atasat de turism prin stabilirea in mod concret a competentelor, rangului de reprezentativitate externa si modalitatii de recrutare in vederea reprezentarii intereselor Romaniei si sector economic al turismului la nivel international.

"In cadrul proiectului de act normativ s-a avut in vedere clarificarea statutului atasatului de turism atat din punct de vedere tehnic cat si functional avand in vedere faptul ca la nivelul reprezentarii externe, avand in vedere faptul ca reprezentantele de promovare turistica cu sediul in strainatate, desfiintate prin Hotararea Guvernului nr. 292/2017 au intampinat aspecte interpretabile la nivel de reprezentativitate", subliniaza documentul.

Sursa foto: BelkaG/Shutterstock.com