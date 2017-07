Un restaurant de pe litoral a fost inchis de catre inspectorii sanitar-veterinari, iar alte sapte unitati de alimentatie publica au fost amendate cu 15.000 de lei. Autoritatile au descoperit mai multe nereguli, printre care nerespectarea conditiilor de igiena in spatiile de productie si depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare.

Inspectorii sanitar-veterinari au verificat, miercuri, 37 de unitati de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare si comercializare a produselor alimentare din Navodari, Mamaia, Eforie, Costinesti si Mangalia, potrivit unui comunicat emis de ANSVSA.

Pentru abaterile de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, trei restaurante, doua unitati tip fast food, un magazin alimentar si o pizzerie au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare de 15.000 de lei. A fost eliberata si o ordonanta de interzicere a activitatii pentru un restaurant ANSVSA

Inspectorii au descoperit in urma controalele mai multe nereguli, printre care vanzarea produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar; depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare si nerespectarea conditiilor de igiena in spatiile de productie.

ANSVSA, prin intermediul DSVSA Constanta, pune la dispozitia cetatenilor numarul de telefon al Comandamentului Sezon Estival: 0786 577 007, unde se pot face sesizari sau se pot obtine informatii referitoare la diferite aspecte din domeniul sigurantei alimentelor.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com