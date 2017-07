Hotelul Lido, unul dintre hotelurile istorice ale Capitalei, va fi redeschis in luna decembrie de catre omul de afaceri Mohammad Murad, care a inchiriat hotelul pe 15 ani de la proprietari si va investi in total peste 5 milioane euro, intentionand sa il afilieze la lantul hotelier controlat de Donald Trump, scrie News.ro.

”Hotelul Lido din Bucuresti va fi gata in decembrie. In prima etapa s-au facut investitii de 3 milioane euro. Hotelul va avea patru stele. Se schimba total. Are 128 de camere acum, insa in urma renovarii vor fi 110 camere”, a declarat presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, intr-un interviu acordat News.ro.

In ceea ce priveste investitiile de pe litoralul romanesc, Murad va deschide anul viitor complexurile hoteliere Belvedere, Amfiteatru si Panoramic in Neptun Olimp, aflate acum in curs de renovare, de trei si patru stele, si Boutique Hotel la Navodari, construit de la zero si cu un standard de cinci stele plus.

”Eu cred ca viitorul va apartine sudului litoralului. Astfel, vom finaliza anul viitor modernizarea Panoramic-Amfiteatru-Belvedere, investitie de 25 milioane euro”, a afirmat Murad.

Omul de afaceri evita sa vorbeasca despre planurile sale pe termen lung, spunand ca ”se gandeste ce face in urmatoarele maximum patru ore”. In legatura cu masurile fiscale discutate in ultimul timp, omul de afaceri cere claritate si transparenta din partea autoritatilor.

”Ok, platim, dar sa ne spuneti ce faceti cu banii respectivi. Ii dai la pensionari? Ok, dar ne apreciezi mai mult? Ne iubiti mai mult? Eu unul as face o taxa speciala pentru respect si pentru liniste. Sa nu vina sa ne spuna ca ne iau cu duba. Sa ne ofere niste pachete cu servicii noua, ca oameni de afaceri, si noi sa platim conform pachetului ales”, a spus Murad.

Intrebat ce ce masuri ar lua daca ar fi ministru al Turismului, Murad spune ca ar invita 20 de oameni din turism, chiar si din afara tarii, sa gaseasca o strategie foarte clara de promovare, iar apoi ar face o evaluare a fiecarei etape.

”In al doilea rand, as ajunge la o intelegere cu autoritatile locale pentru a infiinta companii pentru administrarea statiunilor turistice. Ca acestea sa fie independende de primarii. Iar ce castiga statiunea sa ramana in statiune. Ca nu e corect ca o statiune sa vireze la bugetul statului bani, iar acesti bani sa nu se intoarca nici macar pentru o strada asfaltata”, a spus Murad.

O alta problema tot mai grava pentru sectorul turistic romanesc este lipsa fortei de munca.b”Noi suntem sezonieri, nu avem muncitori calificati. Ca sa angajezi o persoana trei-patru luni si apoi sa il lasi pe drumuri e complicat. As face si investitii pe care nu le poate face partea privata. De exemplu, sa existe o legatura intre statiunile de pe litoral cu Delta Dunarii, cu vaporasul, de exemplu”, a mai spus Murad.