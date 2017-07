”Am in minte de zece ani un proiect si imi doresc sa il pun in aplicare. Vreau sa recreez satul romanesc de la 1800. Am doua variante in ceea ce priveste locatia: ori spre munte, Valea Prahovei, ori chiar spre litoral. Sa fac o comuna sau un satuc de 200-300 de casute care sa functioneze cum functiona la 1800”, a declarat Murad, intr-un interviu acordat News.ro.

Omul de afaceri considera ca un astfel de proiect este ideal pentru oamenii cauta liniste, un loc in care sa comunice usor, sa manance bio si sa tina un regim sanatos.

”Satul ar avea 500 de locuri de cazare, o ferma proprie, o zona de sport, dar si conditii ca oamenii sa comunice intre ei fara restrictii. Ar petrece ca pe vremuri, cu muzica romaneasca”, a spus Murad.

Investitia intr-un astfel de proiect este estimata la 5 milioane euro. ”Proiectul este deja facut. In sase luni de zile poate fi gata. Cautam locatii, poate fi si in Delta Dunarii”, a precizat Murad.

Mohammad Murad este cel mai mare investitor de pe litoral si unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din Romania. Pe langa lantul hotelier Phoenicia, familia Murad mai detine lantul de restaurante Spring Time si fabrica de conserve Mandy.

Murad detine peste 4.000 de locuri de cazare functionale in mai multe hoteluri in Navodari, Mamaia, Jupiter, Olimp si Neptun.

Omul de afaceri a construit in ultimii zece ani mai mult de 2.000 de locuinte in blocuri si vile in Bucuresti si Constanta.