Numarul de turisti romani plecati in vacante, atat in tara, cat si in strainatate, a inregistrat o crestere spectaculoasa in prima jumatate a acestui an, arata datele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), care estimeaza o evolutie de peste 26% a numarului de romani plecati in vacante in primele sapte luni ale lui 2017.

O explicatie a numarului in crestere a turistilor se afla in stransa legatura cu evolutia salariilor angajatilor romani, cat si a climatului favorabil pe care tara noastra il trece din punct de vedere economic, factori care au influentat in mod pozitiv decizia turistilor de a calatori.

“A fost un sezon foarte bun pana acum, la finalul lunii iulie inregistrand o crestere a incasarilor din activitati de turism de 26%. Evolutia pozitiva s-a resimtit la nivelul intregii piete, toti marii turoperatori din piata raportand evolutii importante. Romanii au plecat mai mult in vacante, iar accentul a fost pus pe experientele din strainatate. (…) Ma astept ca pana la finalul anului incasarile sa cunoasca o oarecare ajustare, iar in termeni reali estimez ca piata va cunoaste un plus de cel putin 15% la incasari”, a declarat Alin Burcea (foto mai jos), presedinte al ANAT si proprietarul agentiei de turism Paralela 45, in cadrul unui eveniment cu presa.

Conform datelor ANAT, piata serviciilor turistice din Romania se ridica la circa 1 miliard de euro, dintre care 400.000 de euro fiind reprezentat de achizitiile de bilete de calatorie.

Executivul agentiei Paralela 45 sustine ca numarul ridicat de cereri pe piata locala, cat mai ales al pachetelor turistice din tari exotice ca Mexic, Cuba sau Mauritius va conduce si la o imbunatatire a rezultatelor companiei pe care o conduce, mizand pe un scenariu in care activitatea companiei la nivel local va inregistra o crestere de circa 20%.

“Surprinzator este ca a crescut numarul cererilor <<early booking>>, in detrimentul plecarilor <<last minute>>, astfel tot mai multi romani decid sa isi achizitioneze pachete turistice de vacanta cu mai mult timp in urma. (…) Spania a fost vedeta acestui an, a crescut mult, am ajuns sa avem locuri achizitionate in garantie din Iasi catre Costa Brava. O sa avem din Iasi o alta destinatie spre Spania, din Cluj, la fel si din Craiova. Spania este ca un magnet pentru locatiile din Romania, la fel si Grecia”, a mai adaugat Alin Burcea.

Litoralul, arhiplin: hotelierii pastreaza, insa, camere in rezerva

Litoralul romanesc profita din plin de vremea buna din aceasta perioada, iar gradul de ocupare din statiunile de la malul marii este aproape plin.

“Locurile pe litoral s-au epuizat, cel putin pentru noi, la Paralela 45. Hotelierii au preferat sa pastreze o parte din locurile de cazare pentru turistii individuali. Din cauza ploilor din luna iulie, hotelierii s-au razgandit sau sunt pe cale sa o faca. Ne asteptam sa reluam discutiile si negocierile cu unitatile de cazare, chiar daca, in teorie, locurile s-au terminat. Litoralul s-a vandut foarte bine in perioada verii”, a mai adaugat Burcea.

Paralela 45 pariaza pe vacantele in “tara lui Mos Craciun”: ce planuri are agentia de turism

Paralela 45 pariaza pe un segment aflat intr-o continua crestere, acela al vacantelor de iarna in zone tematice. De aceasta data, agentia de turism va oferi doua plecari spre “Laponia – Tara lui Mos Craciun”, in datele de 19, respectiv 23 decembrie.

In acest fel, agentia va facilita doua curse cu charter direct spre Levi, o destinatie cunoscuta pentru numeroasele activitati ce vizeaza perioada Craciunului, iar costurile, pentru early booking, pornesc de la 50 de euro, insa pot depasi 1.700 de euro daca vor fi achizitionate in apropierea calatoriei.

Pentru acest an, Paralela 45 vizeaza deschiderea de noi agentii la nivelul tarii.

“Am deschis in acest an 5 agentii – in Bucuresti (zona Colentina, Stefan cel Mare, doua in Brasov, una in Sfantu Gheorghe si vom mai deschide si la Arad o agentie, precum si in Bacau”, a mai punctat presedintele ANAT si presedintele executiv al agentiei Paralela 45.

Paralela 45 este una dintre cele mai mari agentii de turism din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum Christian Tour sau Eximtur.