Romanii si croatii sunt europenii care isi permit cel mai putin sa calatoareasca in vacanta. Uniunea Europeana a publicat o serie de statistici potrivit carora Romania inregistreaza una dintre cele mai ridicate rate ale persoanelor care spun ca nu au suficienti bani pentru a-si permite, anual, o calatorie de o saptamana intr-o tara straina.

Astfel, 66,6% dintre romani nu isi permit o astfel de vacanta, acesta fiind cel mai mare procent inregistrat in tarile din Uniunea Europeana. Croatia este relativ aproape, cu un nivel de 62,8% al persoanelor care din cauza problemelor financiare nu pot pleca o saptamana din tara, in vreme ce putin peste jumatate dintre bulgari, greci si maghiari spun acelasi lucru.

La polul opus se afla locuitorii din Suedia, doar 8,2% dintre acestia afirmand ca nu isi pot permite o vancata de o saptamana in fiecare an. In clasament urmeaza Luxemburg (13,1%), Danemarca (13,7%) si Finlanda (14,2%).

In ultimii cinci ani, proportia persoanelor care nu au suficienti bani pentru vacante s-a redus in toate tarile din Uniunea Europeana, singurele exceptii fiind Cipru, Danemarca si Grecia. Polonezii au inregistrat cea mai mare imbunatatire din acest punct de vedere, urmati de estonieni si bulgari.

La nivelul intregii Uniuni, 1 din 3 locuitori (32,9%) nu isi permit o vacanta de o saptamana in momentul de fata, procentul fiind in scadere de la cel de 38% inregistrat in 2011.

Statisticile UE mai arata ca atunci cand pleaca in concediu romanii prefera cu precadere Italia si Spania,tari unde cheltuiesc in medie 31-38 de euro/noapte.

