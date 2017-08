Numarul de turisti straini in Romania a crescut in primele sase luni ale acestui an cu 10,2% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 1,2 milioane. Cei mai multi turisti, peste 30%, au venit din Germania, Israel si Italia, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

In luna iunie au fost inregistrati 917.300 turisti romani, cu 17,9% mai multi fata de iunie 2016, si 290.400 de turisti straini, numar in crestere cu 17,6% comparativ cu a sasea luna a anului trecut, potrivitNews.ro. Din strainatate, cei mai multi turisti straini - 215.300 - au venit in luna iunie din Europa, in principal din celelalte 27 de state ale Uniunii Europene (188.000).

In primele sase luni, cei mai multi turisti au venit din Germania (139.902), Israel (117.037), Italia (109.672), Franta (76.466) si Marea Britanie (74.744).

Numarul de innoptari, un indicator cheie in sectorul turistic, a crescut in luna iunie cu 13% fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2,73 milioane.

In privinta traficului de la frontiere, numarul de intrari de vizitatori straini in Romania a crescut cu 25% in primele sase luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, pana la 5,55 milioane, in timp ce numarul de iesiri ale romanilor din tara a crescut cu 24,4%, la 9,22 milioane.

In 2016, numarul de turisti straini in Romania a crescut cu 10,6% fata de anul precedent, pana la 2,47 milioane, nivel-record al ultimelor decenii, in conditiile in care a crescut atractia tarii pentru turistii din Europa, Asia si America da Nord.

In total, in 2016, numarul de turisti in Romania - romani si straini - a crescut cu 10,4% fata de 2015, pana la 10,92 milioane.

