DJ-ul olandez Armin Van Buuren a mixat, sambata noapte, in fata a 63.000 de persoane, la festivalul Untold care are loc la Cluj-Napoca.

Inaintea performance-ului sau, olandezul a sustinut o conferinta de presa, unde s-a declarat suprins de evolutia festivalului, numindu-l unul dintre cele mai importante evenimente la nivel international, scrie News.ro.

Capacitatea stadionului a fost atinsa, sambata, potrivit organizatorilor, iar accesul a fost restrictionat de fortele de ordine. DJ-ul si-a inceput show-ul la ora 03.00 si l-a incheiat dimineata, cand mai mult de jumatate dintre cei veniti sa il vada se aflau inca pe stadion, dansand.

”Vreau sa spun ceva fiecaruia dintre voi. In urma cu patru ani, nu era nimic aici, iar astazi stam aici, cu peste 62.000 de prieteni ai vostri... Stiu ca ma apreciati, dar cei care merita toata admiratia in aceasta seara sunteti voi”, a spus el. Armin Van Buuren, aflat pentru a treia oara la festival, a mixat si piesa ”In the End” a formatiei Linkin Park, in memoria solistului Chester Bennington, care s-a sinucis pe 20 iulie.

El a coborat si in randul spectatorilor, cu care s-a fotografiat si a afirmat ca se simte bine sa fie ”inapoi acasa”. ”Ne vedem anul viitor!”, a incheiat Van Buuren show-ul. Duminica, pe scena principala a festivalului vor urca Afrojack, Martin Garrix si Steve Aoki, care va incheia evenimentul.

Sursa foto: Monkey Business Images / Shutterstock