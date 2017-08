Bucurestiul si, implicit, Romania pierd turisti straini pentru ca nu exista autostrazi, promovare strategica in afara tarii si nici macar un eveniment memorabil in Capitala. In plus, din cauza instabilitatii politice nu exista nici investitii straine in tara, care ar reprezenta un plus pentru industria hoteliera, sustine Diana Popescu, proprietara hotelului Epoque.

"In general tot ce se intampla (n.r.: legislativ, politic) creeaza o usoara instabiliate. Cred ca din acest motiv nici investitorii straini nu sunt atat de entuziasmati in ce priveste Romania, dincolo de vesnica lipsa de infrastructura. Cred ca si instabilitatea mediului politic si legislativ ne influenteaza negativ si pe noi ca afacere, dar si pe noi ca hotelieri. In loc sa creasca mediul de business si sa avem multe investitii straine care automat se resfrang asupra gradului nostru de ocupare. Este fantastica legatura. Daca o companie straina decide sa intre in Romania exista si calatori, fara dubiu", a declarat antreprenoarea intr-un interviu wall-street.ro despre nemultumirile din industria turismului si promovarea destinatiei Romania.

Ea a punctat astfel ca nu exista un "push" pe promovarea destinatiei Bucuresti, iar tara sufera din cauza lipsei autrostrazilor, in special pana la Brasov, care se resfrange automat asupra industriei hoteliere.

"Si pe noi ne afecteaza. Daca infrastructura ar fi pusa la punct in toata tara, e clar ca hub-ul de intrare ar fi Bucuresti, dar (n.r.: strainii) ar avea un motiv in plus sa vina in Romania si sa faca un tur mai lung. Sunt atatea companii care organizeaza excursii in Europa si care evident ca ocolesc Romania pentru ca nu pot sa ii aduca cu autocarul 6 ore de la Bucuresti la Brasov", puncteaza proprietara hotelului de tip boutique din Bucuresti.