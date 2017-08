Personalul pentru hoteluri si restaurante este "foarte greu" de gasit, intrucat nu mai exista scoli din care sa iasa specialisti, iar ospatarii si bucatarii priceputi prefera sa plece in Marea Britanie, sustine Diana Popescu, proprietara hotelului Epoque din Bucuresti. Ea puncteaza ca situatia este atat de grava, incat in industria hoteliera turnover-ul de personal a ajuns si la 70%.

"La receptie si in restaurant este foarte important ca oamenii sa fie stabili. In comparatie cu industria sunt un caz fericit, nu am un turnover de personal atat de mare. In industrie am auzit de 70%, ceea ce este enorm. Nici patronii nu se poarta ok cu ei, iar salariile sunt mici comparativ cu alte industrii", explica antreprenoarea.

Acum orice pusti invarte de doua ori intr-o tigaie si i se pare ca este bucatar.

Diana Popescu subliniaza astfel ca este "foarte greu" sa gaseasca angajati din cauza ca nu exista scoli cu traditie in receptie si food-beverage.

"Si asta este o preocupare pentru federatiile din turism si pentru noi, hotelierii, si vrem sa sustinem autoritatile si scolile care vor sa dezvolte zona aceasta de invatamant. Sincer, inainte de Revolutie existau scoli din care ieseau bucatari sau ospatari cu patalama. Acum orice pusti se uita la o emisiune TV , invarte de doua ori intr-o tigaie si i se pare ca este bucatar si vine cu niste pretentii la angajare....”, sustine proprietara hotelului Epoque.

Ea subliniaza ca multi ospatari sau bucatari aleg sa plece in afara tarii, in special in Marea Britanie si Elvetia. Cel mai mult pleaca bucatarii, care aleg Anglia pentru ca reusesc sa depaseasca bariera limbii. Motivul este usor de ghicit: salariile in industria ospitaliera din Romania pornesc de la 1.000 lei si pot ajunge la 1.800-2.000 lei. In Marea Britanie, spre exemplu, un bucatar poate castiga intre 1.200 si 2.000 lire lunar, suma care poate ajunge si la 3.00-4.000 lire/luna pentru un bucatar-sef.

"Pentru orice specializare este greu de gasit oameni, spune Diana Popescu, pentru ca pe langa cunostinte si experienta cauta si atitudinea potrivita. Pentru servire conteaza foarte mult atitudinea. Chiar si pentru receptie am preferat sa luam oameni care poate nu facusera o zi din viata lor receptie, dar erau extrem de pozitivi, li se citea zambetul in ochi. Asta este o chestie pe care nu poti sa o antrenezi la un om. Daca nu vine din interior, nu prea sunt mari sanse sa faci ceva cu el si va fi tot timpul imbufnat si suparat", spune Diana Popescu.

In hotelul sau lucreaza 70 de angajati in total, din care 15 in restaurantul L'Atelier din cadrul unitatii de cazare, condus de un chef francez. Venitul lunar cu bonusuri variaza intre 500 si 600 euro pentru angajatii de la Epoque, iar un chef strain poate fi platit cu 4.000-5.000 euro/luna sau chiar 10.000 de euro, daca este apreciat in industrie.

