Piata hoteliera din Romania s-ar putea diversifica in decursul urmatorului an prin intrarea pe piata a unor noi branduri care vizeaza incheierea de contracte de inchiriere sau de parteneriat cu dezvoltatorii imobiliari ca o alternativa la contractele de management sau de franciza. Un astfel de model de business va conduce la relansarea pietei hoteliere si va oferi, in acelasi timp, posibilitatea ca dezvoltatorii imobiliari sa isi diversifice portofoliul, apreciaza consultantii Colliers International.

Desi in ultimii trei ani industria ospitalitatii din Capitala a crescut constant atat din punct de vedere al gradului de ocupare, cat si al pretului mediu obtinut pe camera, conform analizelor de piata realizate de Colliers International, au fost deschise putine proiecte noi. Acest fapt a fost cauzat de dorinta brandurilor puternice de a se extinde exclusiv prin contracte de management sau franciza cu dezvoltatorii. Aceste contracte sunt percepute, insa, de catre dezvoltatori ca fiind mai putin previzibile din punct de vedere al cash-flowului generat si, deci, mai riscante.

Recent, insa, branduri tinere germane, austriece si poloneze care au acoperit deja piata hoteliera din tara de origine, au inceput sa caute oportunitati de extindere catre piete emergente din Europa de Sud-Est. Pe piata din Romania, astfel de branduri au initiat discutii cu dezvoltatori imobilari, propunand chiar si co-finantarea proiectelor. Este vorba in special de dezvoltatori ce au deja experienta in industria hoteliera sau care detin suficiente terenuri pentru a dori sa isi diversifice portofoliul prin contracte de parteneriat in dezvoltare sau de inchiriere.

„In prezent, exista un decalaj intre dorinta de extindere a brandurilor si apetitul scazut al dezvoltatorilor pentru proprietatile hoteliere. Luand in considerare noile tendinte, ne asteptam ca acest decalaj sa se micsoreze treptat, ceea ce va favoriza intrarea unor jucatori noi, dezvoltarea de noi proiecte si, in consecinta, relansarea pietei hoteliere”, a declarat Raluca Buciuc, associate director valuation services and hospitality advisory services in cadrul Colliers International.

In Bucuresti, zonele favorabile unor astfel de proiecte sunt Centrul Vechi, Floreasca-Barbu Vacarescu sau Calea Victoriei. Centrul Vechi ofera avantajul cladirilor vechi ce pot fi reconvertite, in timp ce Calea Victoriei dispune inca de terenuri disponibile, insa la un pret ridicat. La randul ei, zona Floreasca-Barbu Vacarescu atrage atat prin consolidarea sa ca pol important de birouri al Capitalei, cat si prin posibilitatea achizitiei unor terenuri disponibile pentru dezvoltare la preturi inca fezabile.

„Din punct de vedere al costurilor, optiunea brandurilor hoteliere de a inchiria cladiri in astfel de zone este rentabila. Pentru un hotel, valoarea chiriei echivaleaza cu aproximativ 20% din cifra de afaceri si poate fi similara cu cea platita de chiriasii din cladirile de birouri”, a incheiat Raluca Buciuc.

In ultimii doi ani, piata hoteliera din Bucuresti s-a dezvoltat considerabil, fapt evidentiat de numarul crescut de turisti (o crestere de 63% in ultimii 5 ani) si de rata de ocupare ridicata in special in hotelurile de patru si cinci stele (medie de aprox. 75%). Totodata, dezvoltarea principalelor poluri de birouri continua sa influenteze potentialul sectorului de business al industriei hoteliere, in contextul in care in acest an va incepe constructia unui nou hotel afiliat Mariott Courtyard, in zona Floreasca-Barbu Vacarescu.

