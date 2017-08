Pentru un sfert dintre turistii care merg pe litoral in sezonul estival isi programeaza vacanta la mare in primele doua saptamani din august, varful de sezon migrand astfel fata de perioada 20 iulie - 10 august, cum era pana in urma cu cativa ani, iar weekendul prelungit de Sfanta Maria este cel mai aglomerat din acest an, cu un grad de ocupare de 99%, din cele 144.000 de locuri de cazare, potrivit unui studiu realizat de agentia LitoralulRomanesc.ro

Din cele peste 20 de saptamani de sezon estival in statiunile romanesti de la Marea Neagra, de la data de 1 mai pana la 30 septembrie, mai mult de 25% din totalul turistilor ajung in vacanta in doar doua saptamani, intre 1 si 15 august, potrivit News.ro.

Pana in urma cu cativa ani, varful de sezon era in perioada 20 iulie - 10 august, dar acesta a "migrat" cu zece zile din motive legate in mare parte de evolutia climei. Romanii au constatat ca cea mai calda perioada, cu cele mai mici sanse de ploaie, este in primele doua saptamani din luna august.

“Succesul acestei perioade are mai multe explicatii: in primul rand, sunt cele mai mari sanse ca vremea sa fie extrem de calda. In plus, se intampla ca in aceasta perioada companiile multinationale sa acorde, in mod traditional, concedii, iar romanii din strainatate vin, tot in acest interval, in vacanta in tara", a declarat directorul general al LitoralulRomanesc.ro, Ionut Nedea.

Tariful mediu pentru un sejur in aceasta perioada este de 2.300 de lei de persoana, cu aproape 10% mai mult fata de perioada similara a lunii iulie si cu peste 50% mai mult decat media din luna iunie.

Aproximativ 40% dintre turistii care isi fac vacanta in varf de sezon aleg statiunea Mamaia, acceasta fiind urmata in top de Eforie Nord, cu 18% din totalul turistilor, si Neptun-Olimp, cu 11%, gradul de ocupare in aceasta perioada depasind 95%.

Insa weekendul prelungit de Sfanta Maria este cel mai aglomerat din intreg anul, cu grad de ocupare de peste 99%, astfel ca, din cele peste 140.000 de locuri existente in structurile de cazare clasificate pe intregul litoral, mai sunt disponibile cateva sute, in special in statiunile din Sud.

"Si cele doua weekend-uri anterioare au fost foarte aglomerate la mare, cu un grad de ocupare de peste 90%, insa zilele libere de luni si marti, acordate bugetarilor, au facut ca acest weekend sa fie, de departe, cel mai aglomerat din intregul sezon", a mai spus Nedea.

Studiul a fost realizat pe baza datelor a peste 91.000 de turisti cazati in unitati turistice clasificate de pe litoralul romanesc.

Litoralulromanesc.ro, detinut de compania Creative Eye SRL din Constanta, cu capital integral privat romanesc, a inregistrat anul trecut vanzari de 15 milioane de euro, iar prin intermediul agentiei au ajuns in 2016 in statiunile romanesti de pe litoral peste 80.000 de turisti.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com