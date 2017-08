Operatorul aerian german Air Berlin a solicitat intrarea in insolventa dupa mai multi ani de pierderi si retragerea sprijinului financiar de catre actionarul Etihad, potrivit News.ro. Rezervarile de bilete ale Air Berlin au fost afectate de zvonurile referitoare la situatia sa financiara.

Finantarea din partea Etihad, care a investit in actiuni ale Air Berlin in 2011, a ajutat operatorul german sa continue activitatea in ultimii ani, dar compania din Abu Dhabi si-a revizuit investitiile europene dupa ce acestea nu au adus profitul asteptat. Etihad a furnizat 250 de milioane de euro companiei Air Berlin in luna aprilie.

Air Berlin a anuntat ca zborurile companiei continua, iar guvernul german a informat ca a acordat operatorului un imprumut punte de 150 de milioane de euro.

Sursa foto: travellight/shutterstock.com