Pe 15 decembrie 2015 DNA a blocat conturile Perfect Tour pentru a recupera prejudicii dintr-un dosar al fostului sot al Corinei Pacuraru, ce viza o activitate comerciala derulata in 2009 care nu a avut legatura cu activitatea agentiei de turism. Acest moment a redus activitatea firmei cu 80%, adica Perfect Tour a pierdut clientii corporate care generau cea mai mare parte a afacerii.

"Desi la data respectiva gradul nostru de indatorare era foarte mic, pentru ca functionam cu o linie de credit care sa acopere perioadele de sezonalitate din cash flow, pierderea a 80% din afacere si costuri, cel putin 3 luni, la un nivel aproape de cel de 50 milioane de euro au bagat firma in imposibilitatea de a se redresa. Daca nu era label-ul DNA lipit de Perfect Tour s-ar fi rezolvat pentru ca totusi era un brand foarte puternic. Chiar daca nu am fost singura care a condus firma si era si imposibil la 200 de oameni si o cifra de 50 milioane de euro sa fiu eu capo del tutti capi, eu sunt nevoita sa imi asum acest esec si sa raspund in fata tuturor. Atat cat pot, cat ma duc nervii", spune acum Corina Pacuraru.

Femeia de afaceri isi aduce aminte ca totul s-a intamplat in dimineata zilei de 16 decembrie 2015, cand a vrut sa faca plati. Deblocarea conturilor s-a facut in 10 zile, timp in care a pierdut acreditarea IATA si clientii corporate, preluati ulterior de Go Travel.

"Erau doua optiuni: ori alegeam pur si simplu sa raman paralizata si sa ma linseze oamenii, ori sa ma duc sa cer insolventa si s-ar fi terminat cu totul si cu brandul, si cu chinul meu. Dar oricum munca de ani de zile s-a terminat. Munca de ani de zile m-a lasat cu o gaura. Sufleteste m-am vindecat… nu este usor in niciun domeniu sa faci un brand care sa reziste. Brandul si valorile sa zic ca mi-au vindecat partea sufleteasca, insa partea financiara… 10 vieti de aici incolo de as avea nu voi putea ajunge la zero", a spus Corina Pacuraru cu lacrimi in ochi.

Proprietara Perfect Tour recunoaste cu aceasta ocazie ca regreta ca nu a facut si alte business-uri care in acest caz ar fi ajutat-o sa acopere datoriile catre furnizori pentru a nu pierde afacerea cu agentia de turism.

"Asta a fost o greseala pentru ca atunci sau intr-un moment de criza, daca ai si alte business-uri, te poti ajuta mai usor, nu ramai cu absolut nimic, nu ramai cu o gaura. Eu am jucat totul pe o carte. Asta dovedeste ca am avut incredere in acest business, dar acesta este cel mai mare regret. Toti banii au fost reinvestiti aici (n.r.: in firma). Am investit si in filiale externe si nu mai spun de durerea cauzata de faptul ca in urma cu 2-3 ani achizitionasem Cehia si Slovacia, ne extinsesem pe partea de corporate si a fost o perioada in care am tot investit: in oameni pentru a-i aduce pe aceeasi linie cu noi, in tehnologie, pentru gasirea clientilor noi ca sa putem sa ne dezvoltam. A fost pentru prima data in 2015 cand au fost contracte semnate deja pentru 2016 in aceste tari si cu un venit garantat si in ianuarie (2016) le-am inchis. S-a pierdut tot ce am cladit, iar cladit inseamna investitii", a declarat Pacuraru.

Am fost in discutii foarte avansate cu investitori din Dubai si Polonia, dar cand se consultau cu avocatii dispareau.

Dupa momentul din 2015, Perfect Tour a continuat sa isi desfasoare activitatea doar cu partea de leisure (vanzare pachete de vacante), pana la final de 2016 cand a intrat in insolventa, iar brandul Perfect Tour a fost preluat in regim de franciza de doi antreprenori din Brasov.

"Am cautat foarte mult timp, aproape un an. Nimeni nu ne-a cautat pe noi, eu am cautat disperata o solutie ca sa pot plati intrarile clientilor. Pe de o parte trebuia sa se ocupe cineva de oferte si de vanzari, pe de alta parte eu nu faceam altceva decat sa caut oameni cu bani care sa aiba incredere in mine, in brand si sa investeasca astfel incat sa nu ramana nimeni pe drum. Am fost in discutii foarte avansate cu investitori care erau dispusi sa investeasca bani seriosi astfel incat nu am mai fi intrat in insolventa, adica am fi platit toate datoriile Perfect Tour, nu numai ale clientilor care urmau sa intre, ci si datoriile care se invechisera, la banca sau furnizori. Si acesti investitori, ca erau din Polonia, ca erau din Dubai, foarte interesati sa intre pe piata din Romania, toti cu legaturi in turism, adica voiau sa isi extinda operatiunile aici, insa in momentul in care consultau avocatii dadeau un pas-doi in spate pana cand dispareau", spune Corina Pacuraru.

Brandul Perfect Tour este operat prin firma Perfect Journey, cu un capital social de 150.000 euro. Perfect Tour are in prezent 30 de angajati in cele 8 puncte de lucru in Bucuresti si in tara si este condusa de Adriana Mandrescu, care lucreaza in companie din 2007.

Cei din piata de turism ma privesc doar ca un competitor pe care isi doresc sa-l termine cat mai repede.



In prezent, Corina Pacuraru are rol de consultant de business in Perfect Tour, rol pe care vrea sa si-l asume si in viitor in ce priveste propria cariera. De alfel, intrebata daca are planuri pentru deschiderea unei noi afaceri, Corina Pacuraru a spus categoric ca nu mai vrea sa riste.

"In turism numele meu este legat si de bune, si de rele si nu mai am taria sa fac fata lucrurilor negative care se intampla in jurul meu. Afacere imi este greu sa fac fara bani si cu conturi in care datorez cel putin 1,5 milioane de euro. Nu mai am conturi personale, dar pot investi mai mult din experienta mea in copiii mei. Inca nu s-a gasit nimeni sa imi propuna mii de euro si sa aiba nevoie de experienta mea si atunci consider ca putinii banii pe care ii mai obtin din inchirierea casei, care si aia este sub sechestru, trebuie sa ii folosesc in exclusivitate pentru familia mea. Nu mai am acelasi optimism, nu mai am aceeasi energie. In niciun caz nu mai vreau sa fiu antreprenor. Nu mai vreau sa vad oportunitati, pentru ca stiu ce risc. Este mult mai confortabil sa fii consultant, insa sa fii si cautat pentru asta. Deocamdata cei din piata de turism ma privesc doar ca un competitor pe care isi doresc sa-l termine cat mai repede. Ma bucur ca brandul a fost atat de puternic incat sa poata merge detasat de mine mai departe. Am facut tot felul de chestii la viata mea, cu siguranta ca voi schimba domeniul. Insa trebuie sa am si mintea limpede si sa scap de anumite presiuni care deocamdata exista", a incheiat fondatoarea Perfect Tour.