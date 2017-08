Dupa blocarea conturilor de catre DNA in 2015 si involventa de anul trecut, business-ul Perfect Tour - in trecut una dintre cele mai mari agentii de turism din tara - va creste lent, fara investitii in marketing, ci doar prin promovare pe Facebook si prin recomandarile clientilor, sustine directorul general al companiei.

Perfect Tour, care in 2015 era un business de 50 milioane de euro, s-a redus la 80% odata cu sechestrul DNA. Ulterior activitatea agentiei a fost reluata, insa fara partea de corporate care genera cei mai multi bani. In toamna lui 2016, pentru a salva ce a mai ramas, Corina Pacuraru, proprietara companiei, a vandut sub forma de franciza brandul Perfect Tour. Acum, Perfect Tour este operat de firma Perfect Journey, detinuta de doi antreprenori din Brasov.

"Nimeni nu ne-a cautat pe noi, eu am cautat disperata o solutie ca sa pot plati intrarile clientilor. Pe de o parte trebuia sa se ocupe cineva de oferte si de vanzari, pe de alta parte eu nu faceam altceva decat sa caut oameni cu bani care sa aiba incredere in mine, in brand si sa investeasca astfel incat sa nu ramana nimeni pe drum. Nu stiu cati indraznesc sa intre turism la marjele acestea de profit, cand facand comert sau altceva castigi mult mai mult, si mai ales sa intri intr-o combinatie cu cineva cu expunere, cu DNA. Iti trebuie ceva curaj si incredere in persoana care iti prezinta lucrul acesta", spune Corina Pacuraru, care momentan are rol de consultant in acest business.

Noii proprietari Perfect Tour estimeaza o cifra de afaceri de 8 milioane de euro in 2017 si o crestere organica si lenta, potrivit directorului general, Adriana Motrescu, care lucreaza in agentie de 10 ani.

