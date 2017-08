Hotel Royal, este situat in Poiana Brasov, renumita statiune perfecta pentru sporturile de iarna si probabil cea mai frumoasa statiune montana din Romania. Recunoscuta pentru aerul puternic ozonat, natura superba si pastrata cu grija, presiunea atmosferica scazuta si ionizarea intensa, statiunea dispune de factori naturali ce o recomanda atat pentru odihna cat si pentru tratamente de diverse feluri.

Hotel Royal Poiana Brasov, clasificat la 3* ofera cazare in mai multe tipuri de camere oferind astfel oaspetilor o modalitate diversa de sejur. In cadrul hotelului exista si camere complet renovate ce ofera conditii de 4*+. Majoritatea camerelor au balcon cu o panorama deosebita catre munte si posibilitatea de a te relaxa intr-un cadru natural deosebit. A fost necesara dinamitarea unei stanci uriase pentru a face loc celor doua corpuri ale hotelului si asa a putut fi posibila oferirea unei panorame asupra muntilor de o frumusete rara!

Hotelul dispune de: 6 camere duble, 4 camere duble superior, 1 camera tripla superior, 7 triple standard, 11 apartamente dintre care 4 dotate cu jacuzzi, dispuse in doua corpuri pe 4 nivele si mansarda.

Fiecare camera este dotata cu televizor cu canale prin cablu, frigider, dulap si baie privata cu cada sau dus oferind articole de toaleta gratuite.

Facilitati si servicii oferite



Hotelul dispune de o multitudine de facilitati ce sunt oferite oaspetilor sai. Astfel, in perioada de schi, atunci cand iubitorii sporturilor de iarna sunt veniti sa beneficieze de cele 9 partii existente in Poiana Brasov, hotelul ofera depozit pentru echipamentul de schi. Totodata vara exista serviciul de inchirieri biciclete

Hotel Royal este dotat cu o sala de festivitati si evenimente cu o capacitate de maxim 130 de locuri ce poate fi folosita in cadrul unor conferinte de afaceri sau pentru evenimente private cum ar fi o nunta, o aniversare sau o petrecere privata.

Terasa exterioara a hotelului cu o capacitate de 100 de locuri este amenajata astfel incat pe langa relaxarea oferita adultilor sa cuprinda si un loc de joaca modern, cu acces gratuit, destinat copiilor de toate varstele. Aici sub supravegherea parintilor, copii pot petrece momente placute beneficiind de aerul curat de la munte

Sauna, este o alta facilitate inclusa in oferta Hotel Royal, sauna de care pot beneficia toti oaspetii cazati in hotel, fara costuri suplimentare.

Barul hotelului este astfel conceput incat petrecerea timpului sa fie mai mult decat placuta. In compania prietenilor, in timp ce puteti servi bauturi alcoolice, ceva racoritor sau o cafea puteti juca billiard sau darts.

Alte facilitati:



Parcare proprie

Wi fi gratuit

Receptie 24/7

Sezlonguri

Gratar cu carbuni (contracost si fara carbuni)

Plata cu cardul

Pentru ca o vacanta la munte include iesirea in natura, hotelul va poate facilita posibilitatea de a beneficia contra cost de instructor de schi, snowmobil, parapanta, lectii de calarie la centrul de echitatie, plimbari cu sania sau cu trasura. Personalul de la receptie este nonstop la dispozitia celor care solicita asemenea servicii facilitandu-le accesul in perioadele aglomerate

Prin amplasamentul sau in mijlocul naturii si prin facilitatile oferite, Hotel Royal Poiana Brasov este una dintre cele mai solicitate locatii de cazare din statiune. Prezent in oferta agentiilor de turism, pe Booking.com si pe alte sisteme de rezervare precum si pe site-ul propriu www.hotel-royal.ro va asteapta sa va relaxati in vacanta visurilor dumneavoastra.