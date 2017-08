Cum ar fi sa te bucuri de ciripitul pasarilor si zumzetul greierilor chiar in inima metropolei? Sau sa vezi pasari pe care de obicei le admiri in programe de pe National Geographic si Animal Planet la doi pasi de o statie de metrou? Cum ar fi, mai ales, sa intelegi si sa inveti sa apreciezi natura, atunci cand isi revendica locul inapoi in civilizatie?

Ar fi – de fapt, e – posibil chiar acum, chiar in Bucuresti. In Parcul Natural Vacaresti a fost deschisa Poteca Biodiversitatii Urbane, prima infrastructura de vizitare a deltei formate pe ruinele complexului hidrotehnic Vacaresti, abandonat dupa caderea comunismului in Romania.

Poteca Biodiversitatii Urbane este un drum amenajat in interiorul Deltei pe o distanta de aproape 3 km, care se parcurge in 90 pana la 120 de minute, in functie de curiozitatea vizitatorului.

Drumul e marcat cu cu panouri informative si permite observarea catorva centre de atractie (de exemplu, vizuina de vidra sau cuiburile catorva dintre cele peste 100 de specii de pasari care traiesc, permanent sau sezonier, in parc). De asemenea, Poteca include si un pavilion acoperit pentru observarea pasarilor („bird-watching” in engleza, o activitate deosebit de populara printre pasionatii de ecoturism).

Traseul cuprinde, mai precis, opt zone tematice, care incep la punctul de start (informatii generale despre parc, harta traseului), continua cu observarea diverselor tipuri de pasari, observarea vietii acvatice, a reptilelor, amfibienilor si mamiferelor care traiesc in ecosistem si culmineaza cu informatii despre vegetatia si unicitatea peisajului din Parcul Natural Vacaresti.

Asociatia Parcul Natural Vacaresti, care administreaza locul, organizeaza deja in mod regulat tururi ale parcului. E o destinatie ideala pentru copiii de varsta prescolara si scolara, pentru care existenta Parcului si a Potecii Biodiversitatii este o ocazie excelenta sa invete mai mult despre natura, despre protejarea si respectul aratat acesteia.

Informatiile despre tururile organizate prin parc le puteti obtine de pe pagina de Facebook a Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, unde puteti face si programari pentru aceste tururi. Proiectul Poteca Biodiversitatii Urbane a fost initiat si realizat de Asociatia Parcul Natural Vacaresti, cu sprijinul companiei La Fantana, prin intermediul Fundatiei Comunitare Bucuresti.