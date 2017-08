Cladirea Primariei Capitalei ar putea deveni obiectiv turistic, putand fi vizitat atat de turisti, cat si de bucuresteni, daca proiectul de hotarare in acest sens va fi aprobat miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), scrie News.ro.

"Avand in vedere importanta culturala si arhitecturala a imobilului Palatul Administrativ al Municipiului Bucuresti si tinand cont de fatul ca a fost restaurat de curand, consider ca introducerea in circuitul turistic al Capitalei va creste atractivitatea Bucurestiului ca destinatie culturala si va stimula interesul bucurestenilor pentru propriul patrimoniu cultural, contribuind astfel la protejarea si valorificarea acestei resurse importante de dezvoltare economica durabila a Capitalei”, se arata in expunerea de motive.

Proiectul este propus de Roxana Wring, consilier general din partea USR. Ea sustine, in expunerea de motive, ca patrimoniul arhitectural al Capitalei nu este valorificat suficient, in 2016 atragand doar 1,1 milioane de turisti, mult mai putin decat capitala Poloniei (8,5 milioane) sau capitala Cehiei (7 milioane).

De asemenea, Bucurestiul nu are o strategie de promovare a turismului cultural, se precizeaza in expunere, insa municipalitatea poate fi "un model de buna practica” prin integrarea cladirii in care functioneaza in circuitul turistic, asa cum au facut orasele europene, avand in vedere ca aceasta este monument istoric.

Cladirea primariei a fost construita de Elie Radu dupa planurile arhitectului Petre Antonescu intre anii 1906 – 1910, in stil traditional, neoromanesc, pe terenul numit "Maidanul lui Duca”, vizavi de parcul Cismigiu.

In imobil a functionat Ministerul Lucrarilor Publice, iar in timpul ocupatiei germane (1916 – 1918), a fost transformat in Comandatura Generala Germana.

Dupa Primul Razboi Mondial, institutia a devenit Ministerul Lucrarilor Publice si al Comunicatiilor pana la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand, din cauza bombardamentelor, a fost avariat. Cladirea a fost renovata, i s-a adaugat un etaj si a devenit Primaria Generala, apoi Sfatul Popular al Capitalei. Pana in 2010, in imobil a fost sediul Primariei Municipiului Bucuresti, iar dupa restaurare si consolidare, la sfarsitul lui 2016 a redevenit sediul acesteia.

