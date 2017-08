Cele doua mari patronate din turism, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), au precizat ca sunt de acord cu principalele prevederi ale proiectului Legii Turismului, insa considera ca dezbaterea publica propusa de minister este mult prea scurta, iar unele definitii din proiect nu se regasesc in literatura de specialitate, scrie News.ro.

Ministerul Turismului a lansat zilele trecute in dezbatere publica proiectul Legii Turismului, care prevede, intre altele, infiintarea Sistemului Informatic de Evidenta a Activitatii de Turism din Romania (SIEATR), ce va fi gestionat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si va cuprinde date despre toti turistii din Romania.

”Avem din nou o problema cu domnul Mircea Dobre. In primele sase luni nu a avut nici un act normativ, iar in ultima luna ne ‘asasineaza’ cu diverse acte pentru ca i s-a reprosat acest lucru”, a declarat pentru News.ro presedintele patronatului ANAT, Alin Burcea.

El considera ca acesta este un mod de lucru si graba cu care sunt lansate proiectele genereaza greseli.

”Vad ca acum domnul Dobre pune proiectul Legii Turismului pe pagina ministerului, da termen cateva zile pentru puncte de vedere, pleaca in vacanta si la intoarcere spune ca ne-a lasat sa analizam legea. Totul repede, de fusareala. Nu asa se analizeaza o lege a turismului”, a mentionat Burcea.

Referitor la inregistrarea obligatorie a datelor turistilor, presedintele ANAT spune ca este corecta.

”Este in regula, e corect. Este foarte important ca turistii sa fie toti inregistrati, si inregistrati corect, pentru a avea informatii asupra tarii de provenienta, a numarului, a cheltuielilor. O decizie nu poate fi luata decat daca ai informatii corecte. Am auzit niste comentarii legate de libertatea individului, insa trebuie sa ne amintim ca, de exemplu, in Londra sunt peste patru milioane de camere montate pe strazi”, a afirmat Burcea.

Alti reprezentanti ai sectorului turistic spun ca, in proportie de 90%, sunt de acord cu proiectul Legii Turismului, insa exista si unele probleme.

”Multe dintre definitii nu le gasesc in literatura de specialitate. Ma astept ca mediul academic sa isi spuna cuvantul. Cuvintele trebuie coroborate cu termenii din legislatia din alte domenii care folosesc aceiasi termeni, pentru a nu da nastere interpretarilor”, a declarat prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, pentru News.ro.

Referitor la prevederea ca jucatorii din turism trebuie sa isi raporteze veniturile, Raducan spune ca aceasta este de resortul Ministerului Finantelor, nu a Ministerului Turismului.

”Noi platim deja impozit specific, nu vad de ce trebuie sa mai declaram la minister si incasarile. Suntem in afara suspiciunii de fraudare a statului”, a spus oficialul FPTR.

El a precizat ca a participat la realizarea proiectului Legii Turismului si ca s-a tinut cont de opinia FPTR.

”Problema nu e legea in sine, ci actele subsecvente. Aici trebuie lucrat, ele trebuie facute cu mediul de afaceri. Si mai e ceva: softul e gratuit, dar implementarea softului va fi tot gratuita? Ca nu ar fi frumos si nici corect sa ma puna sa platesc daca cineva vrea sa stie tot ce se intampla intr-un hotel”, a mai spus Raducan.

Proiectul prevede ca toate structurile de primire turistica vor fi obligate sa implementeze un sistem informatic care sa permita evaluarea veniturilor reale din turism si care va inregistra toate datele privind activitatea turistica si turistii.

Softul va fi pus in mod gratuit la dispozitia unitatilor de cazare.

Proiectul Legii Turismului, foarte asteptat de toti jucatorii din domeniu, va sta in dezbatere timp de 20 de zile, si ar urma sa intre in vigoare la 180 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Furnizorii de servicii turistice vor colecta de la turisti urmatoarele informatii: numele, prenumele, data nasterii, locul nasterii, cetatenia, date referitoare la domiciliu (tara, localitate, strada, numar), date referitoare la actul de identitate (tipul, seria si/sau numarul, data eliberarii si institutia emitenta, statul emitent), codul numeric personal sau numarul personal de identificare, cu exceptia turistilor straini care nu poseda un astfel de numar, data sosirii si data plecarii, scopul calatoriei, date privind plata, inclusiv adresa de facturare, date din profilul "client fidel", daca exista, agentia sau agentul de turism prin care a fost facuta rezervarea sau a fost cumparat biletul.

”In urma implementarii acestui sistem informatic vom avea o acuratete mai buna in ceea ce priveste numarul real al turistilor straini si romani cazati in structurile de primire turistica de pe teritoriul Romaniei. De asemenea, putem sa ne dam seama cum si unde prioritizam investitiile in turism, deoarece vom observa mult mai bine care sunt destinatiile preferate ale turistilor si vom putea asigura o fiscalizare mai buna a acestui domeniu de activitate”, a declarat pentru News.ro ministrul Turismului, Mircea - Titus Dobre.

Astfel, proiectul de act normativ are un capitol care reglementeaza activitatile de colectare, stocare, corelare, ordonare, analiza, prelucrare si diseminare a datelor, precum si a indicatorilor statistici privind activitatile de turism si turistii, prin intermediul SIEATR.

”Acesta reprezinta un ansamblu al sistemelor si mijloacelor informatice, asigurat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, necesare pentru tinerea evidentei structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, de evaluare a activitatii turistice, de evaluare a circulatiei turistilor si de furnizare a informatiilor necesare institutiilor publice”, se arata in textul proiectului de lege.

Datele SIEATR transmise de catre furnizorii de servicii turistice se stocheaza pe o perioada de cinci ani de la momentul transmiterii.

Proiectul prevede totodata si amenzi pentru nerespectarea prevederilor legii, care ajung pana la 40 puncte - amenda, unde un punct - amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit.

Sursa foto: Twinsterphoto/Shutterstock