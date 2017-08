Economia colaborativa, realitatea virtuala si Internetul tuturor lucrurilor conduc la imbunatatirea experientelor de calatorie, dar in acelasi timp, evolutiile geopolitice, sociale si economice internationale schimba si polarizeaza lumea, asa cum o stim. Acest fapt poate limita potentialul de crestere al industriei de turism, cu exceptia cazului in care companiile actioneaza rapid si in concordanta cu noile tendinte, se spune in raport. In acest context, raportul A.T. Kearney scoate in evidenta doua tendinte cheie care schimba peisajul industriei de turism:

• Experiente personalizate de calatorie versus oferte de masa. Tehnologia permite agregarea datelor privind consumatorii si utilizarea Inteligentei Artificiale pentru a cunoaste comportamentul calatorilor. Aceasta poate contribui la satisfacerea nevoilor individuale ale calatorilor, in locul unei abordari traditionale, unice pentru toti.

• Asigurarea unei calatorii nefragmentate, de la punctul de plecare pana la destinatie. Asigurarea unor calatorii cu adevarat fara probleme impune atat o cooperare la nivel guvernamental, cat si schimbul de informatii intre jucatorii din piata: de la aeroporturi si companii aeriene, la hoteluri, restaurante si operatori de transport terestru.

Pe baza acestor doua tendinte cheie, Amadeus si A.T. Kearney au identificat patru scenarii de viitor pe care companiile de turism trebuie sa le pregateasca astazi, daca acestea vizeaza maximizarea cresterii si succesul in viitor:

Scenariul Picasso este construit pe o piata mondiala fragmentata, marcata de cresterea populismului si de preocuparile privind securitatea, iar acest lucru poate conduce la scaderea popularitatii sau chiar disparitia mai multor destinatii de calatorie. Chiar si asa, in conditiile existentei unei bune cresteri economice, companiile investesc in inovare pentru a ajunge la mai multi clienti prin intermediul canalelor mobile, atragandu-i prin oferte personalizate mai sofisticate.

Scenariul Dali presupune ca atat atitudinile sociale, cat si prosperitatea economica creeaza un mediu mai favorabil pentru schimbul de date. Acest lucru aduce legi mai relaxate privind confidentialitatea si o reglementari mai simple, ceea ce permite o mai mare personalizare a calatoriilor. Traind in scenariul Dali, calatoriile devin mai rapide, mai ieftine si mai sigure. Oamenii beneficiaza de mai putine controale de securitate la frontiere si au informatii in timp real despre evenimente neasteptate, cum ar fi intarzieri ale zborurilor.

In scenariul Bosch, costurile de operare cresc in intreaga industrie, deoarece companiile se straduiesc sa se conformeze unui mozaic de aspecte legale, fiscale, de munca si de protectie a datelor. Ne confruntam cu o lume fragmentata, bazata pe protectionism si neincredere. Confruntandu-se cu mediul politic al scenariului Bosch, calatorii cauta confort in branduri de incredere si fac rezervari direct la furnizori binecunoscuti.

Scenariul Warhol se caracterizeaza prin calatorii perfecte, dar nu si nu personalizate, si ia in considerare implicatiile unei puternice cresteri economice in Asia, ce da nastere unei mari clase de mijloc, cu venituri mai reduse pentru calatorii si timp liber. Calatorii ar prefera sa calatoreasca mai ieftin, cu oferte de masa, in loc sa aiba optiuni personalizate, chiar si intr-o lume fara bariere.

"Tehnologia nu a mai promis niciodata mai multe industriei de turism", spune Alex Luzarraga, vicepresedinte corporate strategy al Amadeus IT Group. "Dar status quo-ul este rasturnat, se raspandesc neincrederea si populismul. Lucrurile pe care le consideram de la sine intelese, cum ar fi dreptul de a calatori in Europa fara pasapoarte, de exemplu, ar putea fi mai putin probabile in viitor. Este important sa evaluam si sa intelegem, in parteneriat cu A.T. Kearney, acele probleme care vor continua sa confrunte si sa perturbe industria in urmatorii cinci pana la sapte ani, asa ca putem, ca industrie, sa fie mai bine pregatiti pentru a face fata acestor probleme."

"Raportul se bazeaza pe perspectivele mai multor jucatori din lumea calatoriilor si a tehnologiilor si ilustreaza o viziune larga a viitorului, care permite companiilor sa-si descopere punctele lor slabe. Mai mult, studiul testeaza planurile existente fata de perspectivele industriei si ne ajuta sa intelegem ce schimbari sunt necesare in strategia companiei. Acest document va oferi o perspectiva interesanta companiilor care doresc sa prospere in industria turismului in anii urmatori", spune Yelena Ageyeva-Furman, director la A.T. Kearney Londra.

Comandat de Amadeus, studiul se bazeaza pe o workshopuri si interviuri cu responsabili din industria tehnologiei si a turismului.

