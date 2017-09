"Crede ca 2017 va fi mai bun decat anul trecut. Asteptarile mele sunt pentru o dezvoltare a turismului romanesc. Sansa agentiilor de turism romanesti este ca, in sfarsit, sa ne cream incoming puternic", spune antreprenorul care aduce 500 de straini pe an.

Carmen Pavel subliniaza ca pentru a atrage turisti straini trebuie sa existe o politica coerenta la nivel de guvern care sa creeze legislatie si sa stie unde sa investeasca fondurile.

"Imi doresc foarte mult sa fac incoming. Eu am pornit de la incoming in ‘77 cand am plecat sa lucrez ca ghid si mi-as dori sa vad Romania la acelasi nivel de dezvoltare a incomingului cum era in acea perioada. Veneau anual peste 10 milioane de turisti. Pe soselelel Romaniei, care nici atunci nu erau prea grozave, intalneai cu autocare cat vezi azi autoturisme. Pe litoralul romanesc nu puteai sa stai in hoteluri pentru ca erau pline de straini. Englezii aveau chartere din toate orasele principale pe Kogalniceau, francezii aveau chartere in Tulcea ca sa mearga in delta. Polonezii veneau cu autocarele si cu masinile personale. Era plin de straini, intr-adevar preturile erau cele mai mici din Europa pe vremea aia. Serviciile erau foarte bune, pentru ca personalul din turism era stabil si mergea la cursuri cel putin o data pe an", a continuat sa spuna proprietara J'Info Tours.

Sursa foto: BelkaG/Shutterstock.com