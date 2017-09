Pentru a putea fi exploatate eficient si pentru a se rezolva, in acelasi timp, si problema fortei de munca, statiunile de pe litoral ar trebui administrate pe modelul statiunii franceze, si anume de o companie non profit care sa aiba la baza un parteneriat public-privat, cred reprezentantii patronatelor din turismul romanesc. Acestia i-au prezentat ideea si ministrului Turismului Mircea Dobre, cu care s-au intalnit la inceputul saptamani pentru o analiza a acestui sezon estival.

"Toate statiunile turistice se pot autofinanta din taxele si impozitele pe care le plateste mediul privat", a declarat Mohammad Murad, presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). El a afirmat ca in urma unor analize ample ale federatiei pe care o conduce referitor la problemele litoralului romanesc, a reiesit ca cea mai buna solutie pentru eficientizarea activitatilor este crearea unei companii public-private, non profit, care sa administreze statiunile, asa cum se intampla de multi ani, cu succes, in statiunile franceze.

O astfel de entitate ar putea stopa si criza fortei de munca cu care se confrunta turismul romanesc, in general, si cel de litoral in mod special, caracterul sezonier al activitatii acestuia adancind aceasta criza.

De 10 ani de zile se fac proiecte pe fonduri europene si noi nu avem forta de munca. Problema nu sunt centrele de formare sau profesorii, problema o reprezinta oamenii, cei care muncesc, cei care vin sa se scolarize, pentru ei trebuie sa gasim o solutie financiara, declara dl. Dragos Raducan, prim Vicepresedine Executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

Cum sa fie impartite plajele

Solutiile FPTR pentru administrarea plajelor, care in acest moment este una dintre marile probleme ale litoralului, prevad, in primul rand, ca atribuirea suprafetei de plaja sa se faca in functie de numarul de locuri dintr-o structura de cazare, conform modelului din Italia: 1 * - 6 mp, 2 * - 8 mp, 3 * - 10 mp, 4* - 12 mp, 5* - 15 mp. Totodata, pretul de inchiriere al unei plaje ar trebui sa reprezinte media ultimilor 5 ani de zile.

In situatia in care se atribuie segmente de plaja tuturor hotelurilor care solicita acest lucru, pentru restul segmentelor de plaja neatribuite se va organiza licitatie, bazata pe proiecte, si nu pe pret.

Tinand cont ca litoralul, care reuneste peste 40% din capacitatea de cazare a intregii tari, sufera puternic la capitolul promovare, FPTR propune implicarea directa a Ministerului Turismului si stabilirea unui program de promovare interna si externa, in colaborare cu asociatiile patronale din turism.

In paralel, ar trebui initiate o serie de masuri pentru facilitarea tuturor tipurilor de promovare pe termen scurt, mediu si lung si intocmirea unui protocol privind sezonul estival, referitor la toate actiunile administrative si de promovare a evenimentelor din timpul sezonului.

Patronatele solicita, de asemenea, sa faca parte din comisiile de clasificare, asa cum exista in multe tari europene, in vederea asumarii, avizarii si clasificarii obiectivelor turistice.

Ca solutii pentru relatia cu autoritatile centrale si locale, FPTR considera oportuna existenta unei agende comune intre mediul privat din turism si autoritatile centrale si locale, stabilita pentru tot parcursul anului. Autoritatile centrale si locale ar trebui, in opinia patronatelor, sa recunoasca mediul privat ca pe un partener si sa aiba deschidere pentru proiecte comune.

