Pentru a incuraja mai multi clienti sa-si inregistreze unele bagaje, dar si pentru a reduce volumul bagajelor transportate la bord, din 1 noiembrie, Ryanair va introduce urmatoarele modificari la politica pentru bagaje pentru toate zborurile. Schimbarile sunt valabile si pentru pasagerii care au cumparat deja bilete de avion cu calatorii din 1 noiembrie:

greutatea admisa pentru bagajele inregistrate (de cala) va creste de la 15kg la 20kg pentru toate bagajele

tarifele standard pentru bagaje vor fi reduse de la 35€/£ la 25€/£ pentru acest bagaj de 20kg

doar pasagerii cu prioritate (incluzand Plus, Flexi Plus & Family Plus) v or putea sa transporte doua bagaje de mana in aeronava

(incluzand Plus, Flexi Plus & Family Plus) v toti ceilalti clienti (fara Prioritate) vor putea sa-si transporte in cabina doar un bagaj mic de mana, in timp ce al doilea bagaj (mai mare) va trebui trimis la cala de bagaje (gratuit) la poarta de imbarcare.

“Aceste modificari la politica de bagaje vor costa Ryanair peste 50 milioane euro pe an in tarife reduse pentru bagaje. Cu toate acestea, credem ca oferind bagaje mai mari la tarife mai mici, vom incuraja clientii sa considere inregistrarea bagajului, ceea ce va reduce volumul ridicat al clientilor care se prezinta cu doua bagaje de mana la porti, fapt ce cauzeaza intarzieri de zbor datorita numerelor insemnate de bagaje de mana debarcate la porti sau in cabina. Speram ca prin restrictia impusa clientilor in a transporta un singur bagaj mic de mana in cabina - bagajul de tip troller urmand a fi trimis, gratuit, la cala – acest fapt va grabi imbarcarea pentru zboruri si va elimina intarzierile cauzate de lipsa spatiului suficient pentru acomodarea a 360 de bagaje de mana (182 clienti x 2 bagaje) in compartimentele pentru bagaje, pe zborurile aglomerate", a declarat Kenny Jacobs, director de marketing la Ryanair.

Imbarcarea prioritara poate fi achizitionata la 5 €/£ in momentul rezervarii sau adaugata ulterior rezervarii pentru 6 €/£ si este disponibila cu pana la o ora inainte de ora programata de plecare.

Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, opereaza peste 700 de rute si zboara catre 200 de destinatii in Europa si Africa (Maroc), cu preturi de la cativa euro atat pe rute interne, cat si pe rute externe.

Ryanair s-a extins puternic in Romania anul trecut, nu doar prin lansarea de noi zboruri catre Europa, ci si prin introducerea de curse interne.

Pe piata locala, Ryanair concureaza cu Wizz Air si Blue Air.