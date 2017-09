Google lanseaza serviciile Flights si Destinations si in limba romana. De acum, aplicatiile pot fi folosite pentru cautarea zborurilor si planificarea vacantelor si in interiorul tarii, nu doar in strainatate.

Google Destinatii este un serviciu care te ajuta sa iti planifici vacanta direct de pe telefon. Pentru aceasta trebuie sa cauti pe Google dupa o tara, oras sau continent, alaturi de cuvintele „calatorie” sau „destinatie” Rezultatul va fi o colectie de optiuni si variante pentru locul respectiv, inclusiv zboruri si hoteluri. Cautarea se poate face si plecand de la un interes specific - de exemplu schi plaje sau scufundari. Rezultatul cautarii vor fi locuri care se potrivesc interesului mentionat.

Sectiunea „Ghid de calatorie” va cuprinde informatii despre cum este vremea in locul respectiv in diferite perioade ale anului sau cand este varful sezonului turistic, in cazul in care cautati o vacanta fara aglomeratie.

Sectiunea „Organizati o calatorie cu Google” ofera informatii despre tarifele hotelurilor si zborurilor, inclusiv variatia lor pentru urmatoarele sase luni, ceea ce este foarte util pentru construirea unui buget estimativ al vacantei. Cautarea poate fi personalizata pe baza preferintelor privind hotelurile si numarul de stele sau optiunea de zboruri directe sau nu. Mai mult, noua functie va arata cele mai frecvent folosite itinerarii pentru destinatia aleasa, pe baza optiunilor altor vizitatori.

In cazul in care stii unde vrei sa mergi in vacanta, biletul de avion catre destinatia aleasa este urmatoarea problema de rezolvat, in multe cazuri. Aici intervine celalalt serviciu nou lansat de Google in Romania, Zboruri. Acesta te ajuta sa gasesti cele mai bune zboruri, sa compari optiunile existente si sa rezervi biletul foarte usor.

Google Zboruri va afisa la inceput optiuni de zboruri pe care le considera potrivite, din punct de vedere al costului si comoditatea.

Dupa ce ai cautat ruta de zbor - de exemplu intre Bucuresti si Roma, Google Flights iti poate afisa si sfaturi, precum date alternative pentru zbor sau optiuni diferite de aeroporturi, care pot reduce costul calatoriei. Un alt sfat util poate fi legat de o atentionare privind perioade in care este de asteptat ca preturile zborului sa creasca sau sa scada. Acest lucru te poate ajuta sa-ti faci rezervarea la momentul potrivit din punct de vedere al costului.

In cazul in care nu doresti inca sa faci rezervarea zborului, dar vrei sa fii la curent cu evolutia pretului pentru destinatia aleasa, serviciul Zboruri iti poate oferi alerte despre pretul unui anume zbor, pe o anumita data sau ruta.

Sursa foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com