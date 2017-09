Noul serviciu este disponibil pentru o taxa de 47 lei/pasager/zbor. Schimbarea este utila pentru cei care nu stiu cu cine va calatori sau in cazul in care unul dintre prietenii cu care urmeaza sa calatoreasca nu mai poate pleca in vacanta.

In momentul rezervarii este nevoie doar de un singur nume. Persoana care rezerva poate rezerva zboruri pentru cel mult 9 oameni, fara sa fie nevoie sa le introduca numele pe bilete cu pana la 3 ore inainte de plecare. Finalizarea rezervarii se face adaugand numele inainte de check-in.

In urma cu o luna, Wizz Air a lansat functia fare lock prin care clientii pot bloca pretul unui bilet de avion pentru 48 de ore. In plus, compania a anuntat ca nu va mai percepe un tarif aditional pentru bagajul mare de mana adus la bordul aeronavelor sale, pe oricare dintre zborurile companiei, incepand cu 29 octombrie 2017.

Wizz Air a transportat din si catre Romania 5,5 milioane de pasageri in 2016, ceea ce a plasat-o pe primul loc. Compania a fost urmata, in ordine, de Blue Air, Tarom si Ryanair.