Compania Ryanair anuleaza 40-50 de zboruri pe zi "din cauza unei restante a concediului pentru personal", scriu The Guardian si The Independent.

Ziarele britanice citeaza un purtator de cuvant al Ryanair care declara: "Am operat un program record (si ca trafic) in lunile de varf iulie si august, dar acum trebuie sa alocam concediul anual pilotilor si echipajului de cabina in septembrie sii octombrie, in timp ce inca se executa cea mai mare parte a programului nostru de vara".

Reprezentantul Ryanair a mai spus ca rata curselor care ajung la timp a scazut sub 80%, ceea ce este "inacceptabil". "Anuland 2% din zboruri in urmatoarele sase saptamani, inainte ca programul nostru de iarna sa inceapa in noiembrie, putem imbunatati punctualitatea la obiectivul de 90%", a mai spus purtatorul de cuvant al companiei.

Prin anularea a 40 de zboruri pe zi in urmatoarele sase saptamani, la un grad de incarcare a aeronavelor de 90%, vor fi afectati 285.000 de pasageri.

Pe acest site sunt anuntate zborurile anulate, momentan doar pentru ziua de 16 septembrie. Din si catre Romania au fost anulate ieri doua zboruri, din Oradea catre Milano Bergamo, respectiv Milano Bergamo-Oradea.

Compania aeriana promite ca pasagerii afectati vor fi transferati pe alte zboruri sau vor primi banii inapoi pe biletele de avion.