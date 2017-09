In Romania s-au cazat peste 1,96 milioane de turisti straini in perioada ianuarie-august si au cheltuit in total aproximativ 4,3 milioane de lei, potrivit datelor INS.

In semestrul I 2017 numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de peste 1,2 milioane, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 2,65 milioane lei. Asta inseamna ca un turist strain a cheltuit 2.199,4 lei. In semestrul II, in Romania s-au cazat 759.000 de turisti straini, care au cheltuit in total Numarul total peste 1,6 milioane lei.

De ce vin strainii in Romania

Principalul motiv pentru care strainii ajung in Romania sunt calatoriile in scop de afaceri. Al doilea motiv sunt vacantele. Cei mai multi straini isi organizeaza calatoriile prin agentii de turism si calatoresc cu avionul.

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile pentru cazare (52,2%), fiind preferata in special cazarea cu mic dejun inclus (86,2%). Cheltuielile turistilor nerezidenti in restaurante si baruri au fost de 19,2% iar cele pentru cumparaturi au reprezentat 12,7%. Din totalul cheltuielilor pentru cumparaturi 41,9% au reprezentat cheltuielile pentru cumpararea alimentelor si bauturilor, urmate de cheltuieli pentru cumpararea de cadouri si suveniruri 34,8%. Cheltuielile pentru inchirierea de autoturisme au avut o pondere de 55,2% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru acces in parcuri de distractii, targuri, cazinouri, sali de jocuri au reprezentat 41,0% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

