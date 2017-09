Valoarea sejururilor vandute pe baza voucherelor de vacanta se situeaza sub asteptari, pana la finalul lunii iulie fiind de numai 10,3 milioane de euro, intrucat acestea se acorda in prezent numai in sistemul privat, a anuntat duminica patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT).

Reprezentantii ANAT estimau initial ca si angajatii din sistemul public, respectiv 1,2 milioane de persoane, vor primi vouchere de vacanta in acest an si astfel piata putea sa creasca de la 10 milioane de euro anul trecut la 380 de milioane de euro, potrivit calculelor patronatului, scrie News.ro.

”Intre timp, in cazul bugetarilor, valoarea lor a fost stabilita la numai 1.450 de lei/persoana, iar rectificarea bugetara, in urma careia si institutiile publice sa poata acorda vouchere de vacanta, s-a facut la finalul verii”, spun oficialii ANAT, intr-un comunicat.

De asemenea, cererea pentru vacante in statiuni balneare, in crestere de la un an la altul, a adus vanzari mai mari cu 20% in sezonul din acest an, si chiar peste, in zonele mai dezvoltate, fiind urmate de cele pentru statiunile montane si Delta Dunarii, in timp ce pentru litoral s-au inregistrat vanzari sub asteptari.

”Investitii realizate in structuri de cazare din zonele balneare, in centre de relaxare si tratament au schimbat perceptia ca zona balneo este destinata numai persoanelor cu diferite afectiuni si au inclus produsul in oferta mai multor agentii de turism”, adauga reprezentanti patronatului.

Din datele ANAT, principalii clienti in acest an fost familiile cu copii, care au preferat pentru vacanta lor hoteluri cu aqua park, bazine termale, centre SPA. Statiunile cele mai cerute sunt Baile Felix, Baile Herculane, Sovata, Covasna, Vatra Dornei, Calimanesti-Caciulata, Baile Olanesti, la un sejur mediu de 7,5 nopti.

Mai mult, vremea capricioasa, ofertele pentru destinatii externe, vanzarea directa realizata de unii hotelieri de pe litoral, tarifele mai mari in medie cu 10% fata de anul trecut au dus la scaderea numarului de turisti in statiunile de pe litoral in sezonul din acest an, vanzarile inregistrate prin agentiile de turism fiind, in general, la nivelul de anul trecut.

Mamaia a fost, in continuare, in topul preferintelor romanilor, urmata de Eforie, Venus, Jupiter si Neptun, alease in special de familiile cu copii. Sejurul mediu pe litoral a fost de 5,5 zile.

ANAT este asociatia patronala agentiilor de turism din Romania ce are ca membri activi 500 de agentii de turism care cumuleaza peste 85% din vanzarile pachetelor de turism si calatorie, estimate la aproape un miliard de euro anual si au impreuna peste 4.600 de angajati. Industria turismului in Romania are peste 120.000 de angajati si contribuie la economia nationala cu aproape 2% din PIB.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com