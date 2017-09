Wizz Air lanseaza cea mai mare campanie de recrutare din istoria sa, va crea aproape 1.300 de locuri de munca noi, directe, anul viitor, cu 21 de aeronave de generatie noua Airbus A320 si Airbus A321 ce se vor alatura flotei pana la finalul anului 2018 si se vor adauga celor 11 aeronave livrate deja in 2017.

WIZZ va avea mai mult de 4.500 de angajati pana la finalul anului 2018. Expansiunea companiei si oportunitatile de cariera nu se vor termina atunci, pentru ca flota WIZZ se va dubla, ajungand la mai mult de 160 de aeronave pana la sfarsitul anului 2024.

400 de noi sesiuni de recrutari, atat pentru piloti, cat si pentru echipaje de zbor, vor fi organizate incepand de acum si pana la finalul anului viitor, in mai mult de 25 de tari de-a lungul Europei.

Alaturi de pachetele de compensatii si beneficii, Wizz Air ofera optiunea de pachete personalizate de lucru pentru pilotii sai: copilotii si pilotii pot calatori usor spre casa folosind vasta retea WIZZ formata din peste 550 de rute si se pot stabili in oricare dintre cele 28 de baze, din 15 tari, de-a lungul Europei.

Cei care aplica la Wizz Air pentru echipaj de bord, primesc instruire completa, uniforme fara costuri si oportunitatea de a lucra in orasul lor natal pentru una dintre cele mai de succes companii aeriene din Europa si, desigur, pot profita de avantajele primite de angajati de a calatori in intreaga retea WIZZ din Europa si din afara sa.

“Pana in 2024 flota noastra este planificata sa se dubleze cel putin, ceea ce va aduce o multime de oportunitati tuturor angajatilor WIZZ din prezent, dar si viitorilor colegi, de a-si construi o cariera in aviatie. Cautam sa ne extindem echipa si peste 1.300 de noi locuri de munca sunt create odata cu extinderea companiei. Ii incurajam pe toti cei pasionati de aviatie sa-si urmeze o cariera in acest domeniu si sa se alature uneia dintre cele 400 de noi sesiuni de recrutare programate pana la sfarsitul anului 2018, atat pentru echipaje de zbor, cat si de cabina", a declarat Jozsef Ujhelyi, Wizz Air Chief Flight Operations Officer.

Wizz Air este cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, care opereaza o flota de 85 de aeronave Airbus A320 si A321 si ofera mai mult de 550 de rute de la 28 de baze, ce asigura conexiunea intre 142 de destinatii din 43 de tari.