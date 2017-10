Arabia Saudita vrea sa dezvolte intr-un mod agresiv turismul, in contextul in care pretul petrolului este in scadere. Astfel, autoritatile locale vor sa transforme 50 de insule in statiuni de lux la Marea Rosie.

Nevoia Arabiei Saudite de a face din turism o ramura importanta a economiei este cu atat mai mare cu cat viitorul in privinta petrolului nu suna tocmai bine. Produsul intern brut (PIB) a scazut cu 2,3% in al doilea trimestru comparativ cu primele trei luni ale anului 2017, din cauza preturilor scazute ale petrolului si productiei reduse, au anuntat recent autoritatile locale, potrivit Arabnews.com.

In acest context, Arabia Saudita vrea sa scape de dependenta de petrol, asa ca turismul este unul dintre principalele sectoare din care arabii s-au gandit sa scoata bani.

Unul dintre asii din maneca este un proiect masiv la Marea Rosie, prin care 50 de insule vor devenit statiuni de lux, pe o suprafata de 34.000 km patrati. Daca primele investitii sunt facute de statul arab, insa pentru urmatoarele Arabia Saudita vrea sa atraga investitori internationali. Primul dintre ei este miliardarul Richard Branson, fondatorul grupului Virgin, potrivit The Guardian.

Vazut in lumea afacerilor drept un excentric, magnatul Richard Branson a anuntat pe pagina de Facebook ca a avut o vizita "fascinanta" in Arabia Saudita, unde a aflat despre un "proiect turistic interesant care va atrage turisti intr-o tara frumoasa si inca nedescoperita, cu peisaje naturale impresionante".

Cu noul proiect de la Marea Rosie, Arabia Saudita vrea sa atraga turisti straini din intreaga lume, in ciuda faptului ca in prezent alcoolul este interzis in tara, iar posibilitatea ca femeile sa se plimbe singure pe strada, neinsotite de un barbat din familie, este aproape inexistenta.

Totodata, turismul religios este o sursa de venit importanta in Arabia Saudita, mai ales ca anual, cel putin in perioada Ramadanului, 2 milioane de musulmani merg in pelerinaj la Mecca. Astfel, autoritatile saudite investesc 3,5 miliarde de dolari in construirea celui mai mare hotel din lume, cu 10.000 de camere si 70 de restaurante, in orasul sfant Mecca, ceea ce, in mod evident, ar creste numarul turistilor si, implicit, economia Arabiei Saudite.

Sursa foto: clicksahead/Shutterstock.com