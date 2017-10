Pentru a oferi imagini live si celor ce nu pot sa viziteze in persoana acest obiectiv, o camera AXIS P1405-le mk2 a fost montata la o inaltime de 70 de metri pentru a reda imagini live. Streamingul poate fi transmis pe Facebook si pe Youtube, prin folosirea aplicatiei CamStreamer. Solutia nu solicita echipamente suplimentare, procesarea fiind realizata direct de catre camera Axis. Procesul de configurare se realizeaza in doar trei pasi, rapid si intuitiv.

In Salina Turda sunt supravegheate puncte din zona publica (locul de joaca pentru copii, zona de lift, lacul, accesul pe scara Bogatilor, zona Crivacului, zona balcoanelor etc.), precum si anumite spatii de depozitare. Pentru zonele cele mai vizitate din intreaga salina personalul de securitate a urmarit sa poata constata rapid orice fel de tentativa de furt si sa monitorizeze vizitatorii, identificandu-i pe cei ce se resimt datorita conditiilor specifice din interiorul salinei (efectul sarii). In acelasi timp, administratorii Salinei Turda nu permit accesul copiilor sub 3 ani in locatie sau persoanelor cu varsta de peste 65 de ani, fara acordul unui medic. De asemenea, este interzis accesul persoanelor cu astm bronsic, din cauza posibilelor complicatii. In acest sens, prin realizarea unei monitorizari in timp real, agentii de securitate pot detecta rapid si simplu orice persoana ce se resimte, putand transmite locatia acesteia personalului medical.

Prin tehnologia Axis Communications propusa de partenerul Green Security, Salina Turda a obtinut o mai buna acoperire a spatiului destinat publicului si o modalitate mai eficienta de a identifica potentialele probleme tehnice (ex. monitorizarea agregatelor ce actioneaza roata panoramica). Solutia implementata este scalabila, cu posibilitati multiple de dezvoltare ulterioara, ce include camere de supraveghere performante cu rezolutii Full HD, imagini clare, chiar si in conditii slabe de iluminare si functii de video analytics.

Pentru zonele principale, mina Rudolf si mina Terezia, s-au instalat doua camere AXIS P5635-E Mk II PTZ. Datorita capabilitatilor de supraveghere la 360 grade, precum si a zoom-ului optic impresionant de 30x, acest model este ideal pentru monitorizarea panoramica a zonelor principale (salile mari).

Noul sistem de supraveghere functioneaza independent fata de cel vechi analogic, fiind sustinut de un server Dell T7810 pe care ruleaza AXIS Camera Station. Managerii pot avea acces securizat la imagini live chiar daca nu sunt prezenti in salina, prin utilizarea aplicatiei AXIS Mobile Viewing. Aceasta permite accesul de oriunde, oricand, folosind mai multe dispozitive si ofera posibilitatea de a urmari atat imagini live, cat si materiale deja inregistrate. AXIS Camera Station a fost ales datorita capabilitatii de a lucra cu imagini HDTV si datorita posibilitatii de stabilire a diferitelor alarme, precum detectia miscarii sau depasirea unui anumit perimetru, fapt ce reduce necesarul de latime de banda si de stocare.

Pe viitor, administratorii salinei doresc sa foloseasca functionalitatea camerelor Axis pentru numararea persoanelor aflate intr-o anumita zona. Salina se ventileaza in mod natural, putand sustine cu aer doar un anumit numar de persoane. Astfel, sistemul de supraveghere, impreuna cu o aplicatie de analiza video, va putea semnala din timp atingerea pragului maxim de vizitatori. Implementarea camerelor IP reprezinta primul pas in modernizarea sistemului de securitate din Salina Turda.

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-Street.ro