Resortul Green Village din Delta Dunarii, detinut de antreprenorul Dragos Anastasiu, a avut, in primele noua luni ale anului, o cifra de afaceri de 2 milioane de euro, cu 18% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In acelasi timp, numarul de turisti romani si straini care au vizitat Green Village a crescut in perioada aprilie-septembrie 2017 cu 11% si a ajuns la 9.800 de persoane. In plus, numarul de innoptari la Green Village a depasit 31.340, un avans de 11% comparativ cu perioda similara din 2016. Dupa tarile de provenienta, cei mai multi dintre turistii care au ales vacante la Green Village in acest an provin, in ordine, din Romania, Germania, SUA si Austria. Gradul mediu de ocupare al Green...