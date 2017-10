Romania a fost vizitata anul trecut de 2,5 milioane de turisti straini, iar in prima jumatate a anului 2017 numarul lor a crescut cu 10,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In aceste sase luni, cei 1,2 milioane de turisti straini au cheltuit in total 2,6 miliarde de lei, arata datele Institutului National de Statistica. Potentialul Romaniei drept destinatie turistica de top ramane, insa, neexploatat, in nevoie de initiative care sa aduca tara in atentia calatorilor.