Bucuresti este tot mai cautat de straini pentru city break-uri, nu doar in weekend, ci si in cursul saptamanii, spune un investitor in Centrul Vechi, care subliniaza ca turismul este in floare in Capitala.

"Centrul Vechi atrage si merge foarte bine, asta in conditiile in care stii sa faci business", spune Flavius Nedelea, un antreprenor din Constanta care in urma cu doi ani a deschis un hotel boutique in centrul Bucurestiul, dupa o investitie de 300.000 euro.

Proprietarul NF Hotel din Centrul Istoric subliniaza ca Bucurestiul a inceput sa atraga turisti straini si in cursul saptamanii, nu doar in weekend, cand multi vin pentru petreceri. Iar in cazul hotelului sau, care are 9 camere, gradul de ocupare este de 98%.

"urismul este in floare in Bucuresti, spatiile de cazare au ajuns la 1.200 de unitati de cazare (probabil 15.000 de locuri) care lucreaza doar cu Booking-ul. Cred ca este un boom turistic in Bucuresti si ca orice boom cedeaza si raman cei care stiu sa faca business", spune Flavius Nedelea, care a sesizat ca in ultimii doi ani au aparut peste 500 de unitati pe Booking.com, care ii aduce 50% din rezervari.

La hotelul sau 70% din turisti sunt din Europa, cei mai multi din Italia, dar vin si din tari arabe, Africa de Sud, Zimbabwe, Argentina, Australia. "Vin din toate colturile lumii. Bucurestiul incepe sa functioneze bine dupa 15 august. 15 august-30 noiembrie este perioada de varf in Bucuresti. "Din pacate foarte multi turisti platesc in Bucuresti jumatate cat platesc in alte capitale europene. Turistii vin aici pentru ca mancarea si bautura sunt mai ieftine. De exemplu pentru italieni cred ca este mai ieftin sa vina in Bucuresti decat sa plece din Milano la Roma. Evreii vin pentru cazinouri si stau intre 3 si 5 zile", spune Nedelea, care estimeaza o cifra de afaceri de 200.000 euro.

In contextul in care Bucurestiul trece printr-un boom turistic, antreprenorul constantean nu sta pe loc si pregateste o investitie de 500.000 euro intr-un nou hotel de 22 camere, inspirat de Palatul Peles, care va fi deschis in martie 2018.