In contextul falimentului companiei aeriene Monarch, dar si al altor situatii exceptionale intalnite in timpul calatoriei cu avionul, exista un set de masuri pe care turistii si le pot insusi pentru a fi protejati de eventuale situatii neprevazute, potrivit specialistilor Vola.ro .

Cum se pot proteja turistii de situatiile neprevazute in calatoria cu avionul

Exista intotdeauna un risc atunci cand companiile aeriene dau faliment – majoritatea cazurilor sunt considerate „forta majora” si exonereaza compania de multe dintre responsabilitati, insa actiunile de mai jos reduc riscurile calatorilor:

1. Incheierea unei asigurari de calatorie solide, care sa includa si situatia de anulare a zborului, pierdere a bagajului etc.

2. Alegerea unei companii de incredere (criteriul „pret” nu ar trebui sa fie unicul criteriu niciodata).

3. Parcurgerea cu atentie a Termenilor si Conditiilor agentiei la rezervarea unui bilet de avion. Vola.ro, spre exemplu, include la zborurile rezervate prin Smart Connection si o garantie a zborurilor cu transfer pentru situatii in care unul dinte segmente nu poate fi efectuat (timp prea scurt de transfer sau alte elemente neprevazute).

4. Salvarea in agenda telefonului a numarului de la Suport Clienti si apelarea lui cu incredere in cazul in care sunt probleme. Alegerea pe cat posibil a unei companii cu suport 24/7, pentru ca, in functie de fusul orar al tarii in care se calatoreste, este posibil sa nu se incadreze in orele de program obisnuite.

5. Comunicarea catre agentia de turism a datelor de contact complete si corecte, pentru a se asigura ca vor fi informati de eventuale schimbari.

Pe 2 Octombrie 2017, Autoritatea Aeronautica Civila din Regatul Unit (CAA) anunta oprirea tuturor operatiunilor companiei britanice Monarch si intrarea acesteia in faliment. Peste 110.000 de turisti au fost afectati imediat, avand zboruri chiar in acea zi, si peste 300.000 de rezervari viitoare nu vor fi onorate. 45 de turisti romani aveau zboruri Monarch Airlines programate in perioada imediat urmatoare, majoritatea fiind segmente aferente unui zbor Smart Connection exclusiv Vola.ro.

Sursa foto: 06photo/Shutterstock.com