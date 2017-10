”City-break-urile, ca tip de calatorie, sunt destul de populare in randul calatorilor romani. Conform studiului nostru international despre calatorii, 31% dintre acestia au declarat ca au planificat un city-break in 2017. Principalele atractii pentru calatorii romani au fost, bineinteles, capitalele - Roma, Barcelona, Atena si Londra. Italia, Spania si Marea Britanie sunt alese de obicei pentru un city-break, in timp ce Grecia este in mare parte preferata pentru locurile sale care permit petrecerea unei vacante relaxante”, a afirmat Mircea Giurca, potrivit News.ro.

Momondo.ro este un motor de cautare pentru calatorii la nivel global, care gaseste si compara miliarde de preturi pentru bilete de avion, hoteluri si oferte de calatorie pentru destinatii din intreaga lume.

”Atunci cand vine vorba de cele mai populare tipuri de vacante in randul utilizatorilor romani, am observat ca exista diversitate si in cautarile pe care ei le efectueaza pe momondo.ro. Fie ca este vorba de o calatorie pentru cateva zile (un city-break) sau de un timp mai indelungat (concediile), ei cauta inspiratie si recomandari de locuri si experiente mai putin cunoscute care merita descoperita in drumul lor, chiar daca se indreapta spre destinatii clasice, populare (in Europa) sau mai exotice, pe alte continente”, adauga Mircea Giurca.

El a subliniat ca, in ultimii doi ani, romanii au fost mai deschisi ca oricand sa calatoreasca si sa descopere destinatii noi. ”Aceasta inseamna o crestere a bugetului pe care l-au alocat pentru vacante, dar mai ales o crestere a numarului total de persoane care au ales sa calatoreasca. Credem ca unul dintre factorii determinanti a fost cresterea concurentei dintre companiile aeriene, ceea ce a dus la preturi extrem de scazute pentru multe destinatii”, precizeaza Mircea Giurca.

De asemenea, jumatate dintre turistii romani isi planifica concediile prin intermediul site-urilor de calatorie. In plus, interesul pentru calatoriile facute in tara a crescut semnificativ in acest an.

”Numarul zborurilor interne la companiile care opereaza la nivel local a crescut, prin urmare preturile sunt mai mici si, mai mult ca oricand, romanii prefera sa se deplaseze cu avionul. Astfel, ei au inceput sa considere mai convenabil sa calatoreasca cu avionul din principalele aeroporturi din Romania spre alte orase decat, de exemplu, sa ia masina sau trenul”, mentioneaza oficialul momondo.ro.

Cand vine vorba de vacanta de vara, romanii nu se mai limiteaza la un singur continent, astfel ca au inceput sa indrazneasca sa isi planifice vacante in Asia si in Africa.

”Pentru a-si permite sa calatoreasca mai mult in acest an, 63% dintre respondentii din Romania la sondajul nostru au declarat ca pun bani deoparte in mod regulat pentru a-i cheltui pe timpul vacantei. Atunci cand au fost intrebati despre un buget aproximativ pe care il iau in calcul pentru vacanta de vara, 36% dintre romani au declarat ca este cuprins intre 1.941 si 3.940 lei”, a conchis Mircea Giurca.

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock