Cazul Omnia Turism este cea mai mare paguba in turism de dupa Revolutie, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, care a precizat ca ANAF va face in perioda urmatoare un control la agentia de turism.

”Este un caz unic, pentru ca s-a intamplat dintr-odata”, a spus ministrul Mircea Dobre, intr-o conferinta de presa.

In acest moment s-a calculat o pierdere totala de 7,4 milioane de euro, bani incasati deja de agentie din vanzarea unui numar de 8.300 de pachete vandute pentru anul 2018, in valoare totala de circa 11,4 milioane de euro, potrivit News.ro.

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a sfatuit pe toti cei care au pachete cumparate prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci, fapt pentru care nu pot fi efectuate plati.

Marti, ministrul s-a deplasat la sediul agentiei pentru a debloca situatia celor care deja au plecat in vacanta si a descoperit, in urma discutiilor cu departamentul de vanzari al companiei, ca agentia mai avea in conturi numai 30.000 euro.

”Dar conturile erau blocate de catre banci, care s-au autosesizat in urma anuntului sinuciderii patronului”, a adaugat el.

Cel mai mare pagubit este o agentie de turism, care are de recuperat de la Omnia circa 300.000 euro, afirma ministrul, fara a preciza despre ce companie este vorba.

”Totusi, activitatea companiei trebuie sa mearga mai departe, agentia inca functioneaza. Situatia este destul de grava in ceea ce priveste aceasta companie”, a mai spus Dobre.

Omnia Turism functioneaza din anul 1991. Unii mergeau de peste zece ani in excursii cu aceasta agentie, a subliniat ministrul.

”Deci din punctul de vedere al moralitatii si al legalitatii, agentia de turism functiona perfect pana luni”, a mentionat oficialul.

Omnia va avea polita de despagubire de numai 50.000 dolari.

In prezent, un numar de 244 de turisti sunt plecati cu Omnia in strainatate, din care circa 158 isi platesc singuri cazarea.

”Turistii sunt in regula, nu mai avem reclamatii. Toti cetatenii romani sunt in siguranta”, a punctate ministrul Mircea Dobre.

Patronul Omnia Turism, George Negru, s-a sinucis luni. Acesta locuia singur si nu avea copii.