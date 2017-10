"Comitetul director al ANAT a stabilit ieri (vineri n.r) sa lanseze un fond de solidaritate, un fond de sprijin. Bine, sa vedem cate agentii au resurse, pentru ca dupa aceasta problema foarte multi sunt decapitalizati. Noi vrem sa lansam acest fond, sa strangem bani atat de la membrii ANAT care sunt sanatosi si care nu au probleme financiare si de la oricine doreste sa contribuie, ca sa putem participa la un sprijin, cat vom putea financiar, pentru turisti, nu pentru agentii, pentru turisti, numai cei care au fost inscrisi prin asociatie, care au fost pagubiti cu peste 1000 de euro", a explicat Burcea, potrivit Agerpres.

Am analizat ca 1.000 de euro e o suma mare, dar in acelasi timp este destul de mica, pentru ca sunt persoane care au cumparat de la Omnia pachete de 3.000, 4.000, 5.000 de euro. Vom vedea totalul si in termen de cateva luni, eu propun 5 - 6 luni, pentru ca abia atunci se va sti de la executorul judecatoresc, sa venim si noi cu niste bani pe care sa-i alocam acestor persoane, pentru ca suntem extrem de interesati ca increderea in agentiile de turism sa nu scada, pentru ca e foarte grav".

Sunt 2.260 de agentii care isi vad de treaba si vine una, sigur, aici este o problema si de natura psihica si de alta natura, dar vine o agentie sa faca o asemenea belea, un asemenea necaz, care ne creeaza probleme de imagine tuturor. Oamenii si-au vazut de treaba, au platit sume importante in avans, aceste agentii realmente nu au niciun fel de vina.Trebuie sa vedem cat a platit fiecare. Incercam sa strangem o suma cat mai mare intr-un interval de cateva luni si contribuim si noi, desi nu avem nicio vina, ba chiar o parte dintre noi au fost desfiintati financiar de aceasta situatie. Incercam sa strangem niste bani sa ajutam persoanele fizice, in general sunt de varsta a treia, care au dat bani in avans", a adaugat Burcea.

Acesta a subliniat ca Omnia a practicat o reducere mare, timp de un an si jumatate, de circa 40% la suta, in conditiile in care, in general, pe circuite nu prea exista early booking. "Reducerea de 20%, 30%, 40% o da hotelul. Noi, agentiile, nu facem altceva decat sa preluam reducerea de la hotel si o sa o dam la turisti. In acest caz, la circuite, a fost vorba de cu totul altceva", a spus presedintele ANAT. Alin Burcea a precizat ca la acest fond vor contribui agentiile de turism, dar este deschis pentru toti cei care vor sa contribuie, fiind un moment bun pentru o banca "sa-si faca imagine".

"Noi ne gandim bineinteles la noi. Suntem 2.260 agentii in piata, evident cei care au resurse, pentru ca multi au fost afectati acum. Numai ca acest fond vrem sa fie deschis catre toti cei care vor sa contribuie. Nu impiedicam pe nimeni. Daca e o banca care socoteste ca este un moment sa isi faca imagine, de ce nu? Este un rol foarte bun al unei sponsorizari. Sa contribuie cu bani. Oricine poate sa contribuie cu bani, pentru ca in general erau oameni de varsta a treia care banuiesc ca nu au resursele nelimitate", a spus Burcea.

"Vom incerca sa strangem cat mai mult. Sigur, nu o sa-l facem maine. Avem contract cu o echipa de PR si de imagine, probabil ca intr-o saptamana o sa il lansam. Realmente este o tragedie. Sumele sunt foarte mari, este un caz atipic, adica nu se intampla la agentii. Este un caz special, era vorba dupa parerea mea si de o boala psihica. Numai un om cu probleme realmente psihice poate sa faca ce a facut patronul de la Omnia Turism", a mai spus Burcea.

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa referitoare la situatia Omnia Turism in urma decesului patronului, George Negru, ca un numar de 244 de turisti sunt plecati in strainatate cu aceasta agentie, iar o parte dintre ei au decis sa isi plateasca singuri cazarea.

Totodata, ministrul Turismului i-a sfatuit pe toti cetatenii care au cumparat pachete turistice prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci si nu se mai pot fi efectua plati. In urma controlului efectuat marti la sediul agentiei s-a descoperit ca Omnia avea o polita de despagubire de numai 50.000 dolari si doar 30.000 de euro in conturi.

Potrivit ministrului de resort, paguba produsa de Omnia Turism este cea mai mare de dupa revolutie, in conditiile in care agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui numar de 8.500 de clienti, iar pentru perioada 17 octombrie - 31 decembrie 2017 au mai fost incasati 433.000 de euro de la 202 turisti. Patronul Omnia Turism, George Negru, a incetat din viata la inceputul acestei saptamani.