Agentia Nationala de Administrare Fiscala va incepe in scurt timp un control pentru a identifica toate companiile care au avut contract cu Omnia Turism, control care ar putea sa fie finalizat in maximum doua luni, a declarat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre.

"Vreau sa multumesc pentru implicare si ANAF pentru ca, la un moment dat, intr-un termen foarte scurt, va incepe un control in asa fel incat sa scoatem la iveala toate companiile ce au avut contract cu Omnia Turism si au fost de buna credinta. Toate acestea trebuie aparate si chiar in instanta trebuie stipulat acest lucru, pentru ca orice agentie, orice companie de genul acesta, are salariati si nu trebuie sa intre in insolventa sau in faliment", a spus Dobre, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat ca este vorba despre un control la nivel national si ca spera sa fie finalizat intr-o luna, maximum doua. "Noi speram ca intr-o luna, doua luni maxim, sa se finalizeze. Este un control la nivel national, pentru ca aceasta companie avea contracte cam pe tot teritoriul Romaniei si asta inseamna ca toti colegii din ANAF trebuie sa se duca...Mai sunt si alte planuri de control ale institutiei. Este un lucru care a dat peste cap, exact cum ne-a dat si pe noi peste cap, pentru ca si noi aveam un plan la randul nostru", a explicat Mircea Titus Dobre.

"Bineinteles ca vom face tot ce ne sta in putinta, pentru ca suma este destul de mare, este chiar foarte mare, cea mai mare probabil de la 1990 incoace. Sa vedem ce solutii vom gasi in asa fel incat, si cu sprijinul ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism n.r) sa despagubim, si cat pot despagubi dansii de la ANAT, si restul, daca se pot recupera sume din ce a facut fostul actionar cu banii...", a adaugat ministrul Turismului. El a subliniat ca a discutat si cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care este centrata pe partea de protectie a persoanelor fizice, in general, pentru a vedea "ce pasi trebuie sa facem", urmand ca intalniri in acest sens sa aiba loc si saptamana viitoare.

Ministerul Turismului a organizat sambata o sedinta operativa in vederea identificarii solutiilor pentru prevenirea si evitarea situatiilor similare cu cea generata de agentia Omnia Turism. La sedinta condusa de ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, au fost invitati sa participe, conform unui comunicat al MT, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Ministrul Turismului a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa referitoare la situatia Omnia Turism in urma decesului patronului, George Negru, ca un numar de 244 de turisti sunt plecati in strainatate cu aceasta agentie, iar o parte dintre ei au decis sa isi plateasca singuri cazarea. Totodata, ministrul Turismului i-a sfatuit pe toti cetatenii care au cumparat pachete turistice prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci si nu se mai pot fi efectua plati. In urma controlului efectuat marti la sediul agentiei s-a descoperit ca Omnia avea o polita de despagubire de numai 50.000 dolari si doar 30.000 de euro in conturi.

Potrivit ministrului de resort, paguba produsa de Omnia Turism este cea mai mare de dupa revolutie, in conditiile in care agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui numar de 8.500 de clienti, iar pentru perioada 17 octombrie - 31 decembrie 2017 au mai fost incasati 433.000 de euro de la 202 turisti. Patronul Omnia Turism, George Negru, a incetat din viata la inceputul acestei saptamani.