Romanii sunt tot mai deschisi sa calatoreasca mai des si mai mult si sa se orienteze catre destinatii mai putin explorate, este concluzia pentru acest an a proprietarului Eturia, care estimeaza o cifra de afaceri de 11 milioane de euro in 2017.

"2017 mi se pare un an incarcat, economic este un an bun, este un an de crestere. Este un an in care lumea pare mai deschisa ca niciodata sa calatoreasca si sa incerce lucruri noi", sustine Sorin Stoica, proprietarul Eturia, agentie de turism specializata in vacante tailor made.

Antreprenorul crede ca piata vacantelor exotice a crescut cu 20% in acest an, iar pentru business-ul estimeaza o crestere a cifrei de afaceri de 43% fata de 2016, la 11 milioane de euro. Chiar si asa, Romania se afla inca in spatele altor tari vecine cand vine vorba de vacante in strainatate.

"In ce priveste cat calatorim, suntem inca jos ca cifre, comparativ cu Polonia, Cehia sau chiar Ungaria, care trimit mai multi turisti in alte tari decat trimtem noi", spune proprietarul Eturia, agentie care are 2.500 de clienti fideli.

"Din ce in ce mai multi oameni vor sa mearga in vacante. Apoi ne cresc an de an bugetele de vacanta. Sau poate am trecut de anii 90-2000 in care am avut niste nevoi primare, sa ne luam un televizor, o masina, casa si acum am simtit nevoia sa investim mai mult in noi. Calatoriile se afla printre principalii stimuli de dezvoltare personala. Normal ca tot acest trend duce la cresterea turismului", continua antreprenorul sa spuna.

Desi cele mai cautate destinatii sunt in continuare cele din Asia, pe locul fiind Maldive si Thailanda, surprizele anului 2017 sunt SUA, Africa, India, Tanzania si Canada printre preferintele turistilor romani, care cheltuiesc in medie intre 1.500 si 2.500 de euro pe un sejur de 8 zile.

Business-ul Eturia implineste 10 ani de existenta, ocazie cu care Sorin Stoica schimba strategia prin "rejuvenare" de destinatie creand noi produse turistice pentru 35 de destinatii din lume. Astfel, antreprenorul crede ca in viitor in turism va conta tot mai mult nisarea business-urilor si are in plan sa isi specializeze angajatii pe tipuri de produse turistice (tipuri de vacante) intr-o anumita destinatie turistica, nu doar pe destinatie in sine.

Totodata, Sorin Stoica vrea sa acorde angajatilor programe de training pe partea de investigare a nevoilor clientilor, de empatie, de comunicare si pe management si estimeaza ca va investi 100.000 euro in implementarea unui nou soft de rezervari in companie.

Infiintata in anul 2007, compania dezvolta trei directii principale de business: vacante personalizate pentru turistii cu bugete medii de vacanta, vacante cu plecari predefinite create pe principiul celui mai bun tarif si vacante de lux pentru clientii care doresc destinatii deosebite. In anul 2016, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 8 milioane de euro.

Sursa foto: Pixabay.com