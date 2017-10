Bucuresti este tot mai cautat de straini pentru city break-uri, nu doar in weekend, ci si in cursul saptamanii, spune un investitor in Centrul Vechi, care subliniaza ca turismul este in floare in Capitala.

"Centrul Vechi atrage si merge foarte bine, asta in conditiile in care stii sa faci business", spune Flavius Nedelea, un antreprenor din Constanta care in urma cu doi ani a deschis un hotel boutique in centrul Bucurestiul, dupa o investitie de 300.000 euro. Proprietarul NF...