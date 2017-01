Philippe Paillard este un francez care s-a stabilit in Romania in urma cu 10 ani, lucrand in domeniul hotelier si home design. Anii petrecuti aici l-au ajutat sa identifice potentialul pietei din Romania in business-ul de retail pop-up, si in urma cu cativa ani, a lansat SpitiFlash, primul business sub modelul pop-up din tara.

„Analizand comportamentul consumatorului roman, am identificat o evolutie foarte mare in randul acestora. Am observat ca acestia au cunostinte solide in ceea ce priveste valoarea produselor, si astfel a aparut ideea crearii unui concept de hard discount pentru garantarea celor mai mici preturi”.

„Astfel, am oferit clientilor posibilitatea sa gaseasca in magazinele SpitiFlash aceleasi preturi pe care le intalnesc pe Internet pentru ca astazi, pretul de pe Internet a devenit cel de referinta”, considera Philippe.

Desi piata online este in continua ascensiune, clientul mai are nevoie de un contact fizic cu produsele pe care le cumpara pentru a se convinge de raportul calitate-pret oferit, iar magazinele pop-up au acest rol, continua francezul.

Cum a gandit business-ul

Pentru a obtine intr-un magazin fizic preturile de pe Internet, a regandit complet modul de achizitionare, destocand depozite din intreaga Europa, participand la licitatii, achizitionand extra stocuri de la producatori si capete de serie. „Din acest motiv, stocurile noastre sunt mereu limitate, in continua rotatie, dar cel mai important, au cel mai bun pret din piata”, sustine antreprenorul stabilit in Romania.

„Am analizat piata de retail din Romania si am identificat existenta a numeroase spatii comerciale neocupate, fie in mall, fie pe axe principale de oras. Am considerat ca putem ocupa spatiile goale si am mers cu propuneri catre proprietari de ocupare a locatiilor respective sub forma de pop-up, pentru o perioada scurta de cateva luni pana cand proprietarii locatiilor libere vor identifica un chirias pe termen lung. Aceasta solutie este reciproc avantajoasa, permitand proprietarului sa reduca cheltuielile fixe pe care le are si sa dea viata locatiei sale iar in schimb sa obtinem conditii mai favorabile sau sa ne putem concentra pe perioada de activitate mai dinamica din an in termeni de trafic cum sunt perioadele sezoniere ( Paste, Craciun, 1 si 8 Martie, etc.)”, explica Philippe Paillard.

Primul magazin test a fost deschis in perioada de Craciun 2015 iar in 2016 s-au deschis alte doua unitati pop-up in Centrul Comercial Orhideea si in Centrul Comercial Grand Arena Mall, iar pentru Craciunul din 2016 au deschis un magazin si in Centrul Comercial Auchan Titan.

Principalele provocari

Provocarea la inceput de drum a fost sa contruiasca un concept complet mergand de la gama de produse, crearea imaginii de brand, castigarea increderii clientilor privind calitatea produselor, avand in vedere preturile scazute. „Am construit un portofoliu de clienti in continua dezvoltare care revin constant la noi, in urma compararii preturilor produselor similare pe Internet sau in alte magazine”.

In prezent, provocarea este sa castige increderea partenerilor in viitorul concept de franciza. O alta provocare va fi crearea de pachete cadou personalizate la cerere la un pret foarte competitiv, adaptate fiecarui buget si prezentarea ofertei companiilor de pe piata care doresc sa isi surprinda partenerii si angajatii intr-un mod placut.

„Nu in ultimul rand, dezvoltarea canalului online este provocarea noastra pentru acest an. Pentru 2017 ne-am propus sa dublam numarul de magazine pop-up si sa dezvoltam conceptul si in provincie”.

Pana in prezent, compania a investit 100.000 de euro pentru a lansa primele unitati de test.

In aceasta investitie sunt incluse implementarea unui sistem informatic de gestiune si contabilitate care le permite sa dezvolte si conceptul de franciza, mobilierul si echipamentele tehnice pentru primul magazin precum si stocurile de pornire.

„ Avand in vedere conceptul sezonier pe care il abordam si 2016 fiind primul an de dezvoltare a business-ului, cifra de afaceri anuala nu ar fi relevanta pentru ca nu ar fi corect sa tragem o concluzie pentru o cifra de afaceri lunara pe baza acestui concept sezonier. Totusi, perioada de Craciun 2016 a generat o cifra de afaceri de aproximativ 50.000 euro”, detaliaza antreprenorul.

Pentru 2017 estimeaza dublarea cifrei de afaceri, fara sa ia in calcul dezvoltarea vanzarilor online.

Mecanismul din spatele discount-urilor

Primul punct care permite business-ului sa aiba preturi foarte competitive se datoreaza modului de achizitie. Cumpararea stocurilor la licitatie si a capetelor de serie le permite sa achizitioneze la un pret cuprins intre -30% si -50% comparand cu un mod de achizitie traditional.

„Din alt punct de vedere, fiind un concept pop-up avem posibilitatea sa deschidem mai multe magazine in perioadele de varf din an decat in restul anului, reducand astfel cheltuielile de structura in perioadele slabe”, mai spune el.

Cat va costa franciza pentru Spitiflash?

Suprafata magazinelor SpitiFlash variaza intre 80 mp si 250 mp. Pentru un magazin de 100 mp, investitia incepe de la 20.000 euro incluzand stocul de pornire si sistemul informatic de gestiune a stocurilor.

Taxa de intrare va fi de 4.000 de euro fara redeventa lunara, durata contractului fiind de 4 ani.

„Anul acesta vom mai deschide cel putin doua magazine fie in franciza, fie direct”, spune Philippe Paillard.

Cele mai cautate produse

Produsele de aromaterapie si cosmetice sunt cele mai cautate, dar, fiind adeptii vanzarilor flash, „putem sa primim un stoc de electrocasnice care are un rulaj excelent si sa vindem intregul stoc in cateva zile depasind vanzarile de aromaterapie in perioada respectiva”, explica antreprenorul francez.

In ceea ce priveste site-ul, desi acesta a fost recent lansat, dupa primul semestru al anului se asteapta sa genereze aceleasi vanzari ca un magazin fix.

Publicitatea in cadrul centrului comercial printr-o semnalistica agresiva si pagina de Facebook sunt principalele canale pe care le folosesc in acest moment pentru a prezenta stocurile nou create, pentru a informa deschiderile noilor magazine, dar si pentru a crea o relatie personalizata cu clientii, targhetand clientii din zona primara a locatiilor noi.

„Concursurile lunare cu premii sunt cele care ne aduc cei mai multi fani si ne ajuta sa ii pastram aproape de noi. Nu in ultimul rand, recenziile clientilor sunt un important canal de marketing pentru noi care ne recomanda viitorilor clienti si astfel celebra zicala "Bouche-a-oreille" cum spune francezul sau „Din gura in gura” aduce rezultate sigure si creste notorietatea noastra in randul viitorilor clienti”, incheie Philippe Paillard.