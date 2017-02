Telekom Romania suspenda activitatea mall-ului online ClickShop.ro, unul dintre magazinele online ale operatorului economic, incepand cu data de 15 februarie 2017, ora 11:00. Masura face parte din seria de eforturi de concentrare asupra activitatii de baza a companiei. Telekom va continua vanzarea online de produse si servicii pe website-urile www.germanos.ro si www.telekom.ro, in conformitate cu specificul IT&C al businessului sau - produse si servicii de comunicatii si entertainment integrate, fixe sau mobile.

Domeniul asociat magazinului online www.clickshop.ro va ramane activ, oferind informatii pentru utilizatorii care au achizitionat produse prin intermediul site-ului in ultimii 5 ani. Numarul de suport pentru clienti 021.9262 si adresa e-mail contact@clickshop.ro vor ramane in continuare active pentru cei care doresc sa adreseze intrebari referitor la comenzile anterioare, service produse, retururi si situatii conexe. Astfel, clientii vor beneficia de servicii de suport si garantie pentru produsele achizitionate, conform legislatiei in vigoare.