Digital Marketing Forum, primul eveniment dedicat industriei de promovare online din tara, va strange comunitatea practicienilor in marketing din Romania, pe 23-24 februarie, la JW Marriott Hotel. Cu ocazia celei de-a unsprezecea editii, Evensys lanseaza un eBook gratuit care cuprinde cele mai importante tendinte in digital marketing in 2017.

60 de specialisti din marketing, comunicare si mobile au raspuns in cadrul acestui eBook. Ei si-au exprimat parerea profesionala despre cea mai importanta tendinta pe care oamenii de marketing trebuie sa o ia in considerare anul acesta daca folosesc in strategia lor componente din domeniile:

• Digital Marketing

• Online Advertising

• Social Media

• Mobile Marketing

• Performance

• Online Video

• Blogging

• Noi platforme de social media

Printre cele mai importante previziuni se numara: ascensiunea video content-ului: “Cea mai importanta dintre toate, local, va ramane tendinta pe care o anticipam si anul trecut: cresterea investitiilor in continut video personalizat.”- Costin Radu, Managing Director, Saatchi & Saatchi + The Geeks, importanta mobile-ului: “anul acesta ar trebui sa vedem o abordare mobile first, cu bannere gandite pentru a fi bine primite pe dispozitive mobile si destinatii web cu teme adaptate pentru ecranele telefoanelor mobile”- Dan Virtopeanu, Managing Partner, Breeze Mobile, orientarea catre catre native advertising: “native advertising inseamna integrarea mesajului in flowul editorial. Cu cat mesajul este mai integrat in platforma de content, cu atat creste probabilitatea engagementului si a efectului viral”- Bogdan Nitu, General Manager, WEBSTYLER.

Ebook-ul poate fi descarcat gratuit de AICI.

Despre Digital Marketing Forum

Digital Marketing Forum este evenimentul care aduce in fiecare an cele mai noi tendinte, oportunitati, solutii si studii de caz relevante din industrie, solutii aplicate si idei creative oamenilor de marketing din companiile multinationale sau romanesti.

La cele 8 sesiuni de conferinte de pe 23 februarie vor lua parte peste 30 de vorbitori din tara si din strainatate (Olanda si Marea Britanie), oferind astfel o imagine de ansamblu asupra domeniului. Printre invitatii locali acestei editii se numara: Denisa Mihai (PR & Digital Manager, Avon Romania si Moldova), Andreea Munteanu (Senior Brand Manager, Pernod Ricard), Irina Scarlat (Marketing Manager, UBER), Alexandru Cernatescu (CEO & Co-Founder, Infinit Agency), Matei Goncea (Digital Marketing Manager SCE, Tefal/Rowenta/Krups), Valentin Radu (CEO, Omniconvert), Traian Nastase (Managing Partner, iSense Solutions). Lista completa a speakerilor este disponibila pe site-ul oficial, www.digitalforum.ro.

La conferinta vor sustine prezentari si Rogier Croes, Chief Digital Officer CEE Russia, Ukraine and CIS, MEC si Tim Fidgeon, Digital Consultant & Trainer, UK.

Training intensiv

Pe 24 februarie, Tim va sustine si un curs avansat dedicat celor mai bune practici si strategii in digital. Acest training va oferi informatii cu aplicabilitate imediata, dar si pe termen lung si reprezinta o buna ocazie pentru practicieni de a-si concentra atentia asupra unor teme precum adaptarea creatiei in functie de publicul tinta, importanta personalizarii in marketingul digital, principiile care conduc la realizarea conversiilor sau tendintele pe Facebook Instagram, LinkedIn si YouTube. Mai multe detalii despre curs sunt disponibile aici. Locurile sunt limitate.

Beneficii

Participantii la conferinta vor primi un pachet de beneficii in valoare de peste 400 de euro de la companiile: Zelist, Uber, Bannersnack si Dreamstime.

Digital Marketing Forum este un eveniment organizat de Evensys in parteneriat cu Avon, Infinit Agency si Conversion.